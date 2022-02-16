Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu başladı. Exxen platformundan yayınlanan mücadeleleri izleyemediğini belirten Beinsports yorumcusu Güntekin Onay yaptığı paylaşımla Acun Ilıcalı'ya göndermede bulundu.
Güntekin Onay maçın açılmadığı ekran görüntüsünü sosyal medyadan paylaşırken, "Acun dostum kızıyor da şu an maçı izleyemiyorum. Exxen'de. İlk yarıyı seyrettim , ikinci yarı yayın yok." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Güntekin Onay, Acun Ilıcalı'yı yine çok sinirlendirecek! Ekranın fotoğrafını çekip yayınladı - Son Dakika Spor