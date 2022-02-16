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Güntekin Onay, Acun Ilıcalı'yı yine çok sinirlendirecek! Ekranın fotoğrafını çekip yayınladı - Son Dakika

Güntekin Onay, Acun Ilıcalı'yı yine çok sinirlendirecek! Ekranın fotoğrafını çekip yayınladı

16.02.2022 00:42

Daha önce Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformunda maç izlerken problem yaşadığını belirten Güntekin Onay, Ilıcalı'yı kızdırmıştı. Onay yaptığı son paylaşımda yine maç izleyemediğini vurgulayarak ekran görüntüsünü sosyal medyadan paylaşarak, "Acun dostum kızıyor da şu an maçı izleyemiyorum Exxen'de" açıklamasını yazdı.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu başladı. Exxen platformundan yayınlanan mücadeleleri izleyemediğini belirten Beinsports yorumcusu Güntekin Onay yaptığı paylaşımla Acun Ilıcalı'ya göndermede bulundu.

"ACUN DOSTUM KIZIYOR DA ŞU AN MAÇ İZLEYEMİYORUM"

Güntekin Onay maçın açılmadığı ekran görüntüsünü sosyal medyadan paylaşırken, "Acun dostum kızıyor da şu an maçı izleyemiyorum. Exxen'de. İlk yarıyı seyrettim , ikinci yarı yayın yok." ifadelerini kullandı.

Güntekin Onay, Acun Ilıcalı'yı yine çok kızdıracak! Ekranın fotoğrafını çekip paylaştı
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Şampiyonlar Ligi, Güntekin Onay, Acun Ilıcalı, Exxen, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Güntekin Onay, Acun Ilıcalı'yı yine çok sinirlendirecek! Ekranın fotoğrafını çekip yayınladı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Güntekin Onay, Acun Ilıcalı'yı yine çok sinirlendirecek! Ekranın fotoğrafını çekip yayınladı - Son Dakika
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