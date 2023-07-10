Ünlü yorumcu Güntekin Onay'dan Suriyeli ve Afgan göçmenlerle ilgili çarpıcı cinsellik sözleri

Geçtiğimiz günlerde beIN Sports'tan ayrıldığı iddia edilen Güntekin Onay, sosyal medya hesabından Suriyeli ve Afgan göçmenlerle ilgili çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Onay paylaşımında, "Suriyeliler hızlı ürüyor, Afgan gençler ise farklı bir kültür, hepsi cinselliğe aç." dedi.

"HÜKÜMETİMİZ BUNLARI SINIR DIŞI ETSİN"

Günetkin Onay yaptığı paylaşımın tamamında, "Suriyeliler hızlı ürüyor, Afgan gençler ise farklı bir kültür, hepsi cinselliğe aç. Çok tehlikeli bir noktadayız. Hükümetimiz bunları sınır dışı etsin." ifadelerini kullandı. Onay'ın bu paylaşımı 1 milyondan fazla görüntülenme aldı.

"HAYATI BOYUNCA KADIN GÖRMEMİŞLER GELMESİN"

Deneyimli spiker bir başka paylaşımında ise, "Suriyeli doktor, pilot , mühendis gelsin! Hayatı boyunca kadın görmemiş, abaza, işe yaramaz, çulsuz mülteci Afgan, Suriyeli, Pakistanlı gelmesin" dedi.