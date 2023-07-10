Geçtiğimiz günlerde beIN Sports'tan ayrıldığı iddia edilen Güntekin Onay, sosyal medya hesabından Suriyeli ve Afgan göçmenlerle ilgili çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Onay paylaşımında, "Suriyeliler hızlı ürüyor, Afgan gençler ise farklı bir kültür, hepsi cinselliğe aç." dedi.
Günetkin Onay yaptığı paylaşımın tamamında, "Suriyeliler hızlı ürüyor, Afgan gençler ise farklı bir kültür, hepsi cinselliğe aç. Çok tehlikeli bir noktadayız. Hükümetimiz bunları sınır dışı etsin." ifadelerini kullandı. Onay'ın bu paylaşımı 1 milyondan fazla görüntülenme aldı.
Deneyimli spiker bir başka paylaşımında ise, "Suriyeli doktor, pilot , mühendis gelsin! Hayatı boyunca kadın görmemiş, abaza, işe yaramaz, çulsuz mülteci Afgan, Suriyeli, Pakistanlı gelmesin" dedi.
Son Dakika › Spor › Ünlü yorumcu Güntekin Onay'dan Suriyeli ve Afgan göçmenlerle ilgili çarpıcı cinsellik sözleri - Son Dakika