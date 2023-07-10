Ünlü yorumcu Güntekin Onay'dan Suriyeli ve Afgan göçmenlerle ilgili çarpıcı cinsellik sözleri - Son Dakika
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Ünlü yorumcu Güntekin Onay'dan Suriyeli ve Afgan göçmenlerle ilgili çarpıcı cinsellik sözleri

Ünlü yorumcu Güntekin Onay'dan Suriyeli ve Afgan göçmenlerle ilgili çarpıcı cinsellik sözleri

10.07.2023 15:47

BeIN Sports'tan ayrıldığı iddia edilen Güntekin Onay, sosyal medya hesabından Suriyeli ve Afgan göçmenlerle ilgili çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Onay, "Suriyeliler hızlı ürüyor, Afgan gençler ise farklı bir kültür, hepsi cinselliğe aç." ifadelerine yer verdi.

Geçtiğimiz günlerde beIN Sports'tan ayrıldığı iddia edilen Güntekin Onay, sosyal medya hesabından Suriyeli ve Afgan göçmenlerle ilgili çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Onay paylaşımında, "Suriyeliler hızlı ürüyor, Afgan gençler ise farklı bir kültür, hepsi cinselliğe aç." dedi.

"HÜKÜMETİMİZ BUNLARI SINIR DIŞI ETSİN"

Günetkin Onay yaptığı paylaşımın tamamında, "Suriyeliler hızlı ürüyor, Afgan gençler ise farklı bir kültür, hepsi cinselliğe aç. Çok tehlikeli bir noktadayız. Hükümetimiz bunları sınır dışı etsin." ifadelerini kullandı. Onay'ın bu paylaşımı 1 milyondan fazla görüntülenme aldı.

Ünlü yorumcu Güntekin Onay'dan Suriyeli ve Afgan göçmenlerle ilgili olay cinsellik sözleri

"HAYATI BOYUNCA KADIN GÖRMEMİŞLER GELMESİN"

Deneyimli spiker bir başka paylaşımında ise, "Suriyeli doktor, pilot , mühendis gelsin! Hayatı boyunca kadın görmemiş, abaza, işe yaramaz, çulsuz mülteci Afgan, Suriyeli, Pakistanlı gelmesin" dedi.

Ünlü yorumcu Güntekin Onay'dan Suriyeli ve Afgan göçmenlerle ilgili olay cinsellik sözleri
YORUMLAR (1)
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Güntekin Onay, beINSports, Göçmen, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ünlü yorumcu Güntekin Onay'dan Suriyeli ve Afgan göçmenlerle ilgili çarpıcı cinsellik sözleri - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü yorumcu Güntekin Onay'dan Suriyeli ve Afgan göçmenlerle ilgili çarpıcı cinsellik sözleri - Son Dakika
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