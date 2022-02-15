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Günyüzü Spor çocuklara spor malzemesi hediye etti - Son Dakika

Günyüzü Spor çocuklara spor malzemesi hediye etti

15.02.2022 13:35
Günyüzü Spor çocuklara spor malzemesi hediye etti

Günyüzü Spor Kulübü, Günyüzü ilçesindeki ilkokul ve ortaokul öğrencilerine spor malzemesi hediye etti.

Günyüzü Spor Kulübü, Günyüzü ilçesindeki ilkokul ve ortaokul öğrencilerine spor malzemesi hediye etti.

Kulüp yöneticileri Hasan Say ve İlker Sarıkaya, ilçedeki tüm okullara basketbol topu, voleybol topu, futbol topu ve masa tenisi seti hediye etti. Açıklamada bulunan Günyüzü Gençlik Hizmetleri ve Spor Derneği Başkanı Hasan Say "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın moralini yüksek tutarak eğitim ve öğretimlerinde bir nebze faydamız olursa çok mutlu oluruz. Bundan sonrada çocuklarımız için çalışmalarımız devam edecektir. Her şey çocuklarımızın mutluluğu için" dedi. - ESKİŞEHİR

Günyüzü Spor çocuklara spor malzemesi hediye etti
Günyüzü Spor çocuklara spor malzemesi hediye etti
Günyüzü Spor çocuklara spor malzemesi hediye etti
Günyüzü Spor çocuklara spor malzemesi hediye etti

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basketbol, Hasan Say, voleybol, Günyüzü, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Günyüzü Spor çocuklara spor malzemesi hediye etti - Son Dakika Spor


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