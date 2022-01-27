Güraçar'ın Karşıyaka'ya güveni tam

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta hedefini şampiyonluk olarak belirlemesine rağmen düşme hattı sınırında olan Karşıyaka'da bu sezon Cüneyt Biçer ve Ahmet Taşyürek'ten sonra üçüncü teknik direktör olarak işbaşı yapan Erman Güraçar, takımın iyi bir kadroya sahip olduğunu ancak şimdiye kadar potansiyelini sahaya yansıtamadığını söyledi.

Son olarak bu sezon 2'nci Lig'de geçen yıl kümede tuttuğu Niğde Anadolu FK'yı çalıştıran, ismi daha önce de yeşil-kırmızılı ekiple anılan 47 yaşındaki Güraçar, "Karşıyaka'yı bu sezon defalarca izledim. İyi tanıdığım bir kadro var. Fatih Ergen, Kırıkkale'den eski öğrencim. Takımın sadece potansiyelini şimdiye kadar sahaya yansıtamadığını düşünüyorum" dedi.

İYİ BİR KADRO VAREllerinde iyi ve yeterli bir kadro olduğunu belirten genç teknik adam, "Futbolcularıma ilk toplantıda da aynısını söyledim. Takım başarısız değil, sadece gecikmiş bir başarı var. Puan tablosunda olduğu konum, kadro kalitesinin bulunması gereken yeri yansıtmıyor. Kısa sürede toparlanacağız. Gözümüzü üst sıralara çevireceğiz. Grupta üst grupla makas açılmış, puan farkı var ama hedefimiz üst sıralar ve Play-Off hattını yakalamak. Önümüzde daha çok maç var ve biz her puana talibiz" diye konuştu.TRANSFER ŞART DEĞİL

Sezon başında kurulan kadrodan şimdiye kadar 11 futbolcu gönderip ara transferde 5 takviye yapan Karşıyaka'da illa yeni oyuncu alınmasının şart olmadığını belirten Erman Güraçar, "Belki 1 veya en çok 2 takviye yapabiliriz. Kadromuz yeterli. Elimizde iyi bir ekip var. Transferden çok artık takıma, takımın gerçek potansiyelini ortaya koymaya odaklanmalıyız" açıklamasını yaptı. Kaf-Kaf, Erman Güraçar yönetimindeki ilk sınavında cumartesi günü Mardin 1969 Spor'u Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda ağırlayacak.

- İzmir