Gürcistan\'da 2026 Judo Şampiyonası Başlıyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

15.04.2026 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, Gürcistan'da 6 kadın ve 6 erkekle madalya mücadelesi verecek. Hedef başarıyla dönmek.

Gürcistan'da düzenlenecek 2026 Avrupa Büyükler Judo Şampiyonası'nda 6'sı kadın 12 milli sporcu, madalya mücadelesi için tatamiye çıkacak.

Türkiye Judo Federasyonunun koordinesinde Kocaeli'deki Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde başantrenör Giorgio Vismara ile teknik direktör Mesut Kapan ve antrenörler İlknur Kobaş Tepe, Hasan Vanlıoğlu, Batuhan Efemgil yönetiminde son çalışmalarını yapan ay-yıldızlı judocular, 16-19 Nisan tarihlerinde başkent Tiflis'te 46 ülkeden 407 sporcunun yarışacağı organizasyonda madalya mücadelesi verecek.

Şampiyonaya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Büyükler Judo Milli Takımı'nda İtalyan başantrenör Giorgio Vismara ile daha iyi uyum yakaladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Hedefimiz Avrupa Şampiyonası'nda madalyalar kazanmak, çok yetenekli sporcularımız var. Birçok sporcumuzdan beklentimiz yüksek onlarla 2028 olimpik takımını şekillendirmek istiyoruz. Gürcistan'daki 2026 Avrupa Şampiyonası'nda tatamiye çıkacak kadın ve erkek bütün sporcularımıza başarılar diliyorum. İnşallah önceki Avrupa Şampiyonası'na göre çok daha iyi madalyalarla dolu bir şampiyona geçireceğiz."

Sezer Huysuz, Karadağ'da düzenlenen 2025 Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası'nda Paris Olimpiyatları'nda sakatlanan sporcuların iyileşme ve motivasyon süreçlerinin uzamasından dolayı istedikleri başarıyı yakalayamadıklarını da aktardı.

Başantrenör Vismara: "Avrupa'ya hazırız, 8 aydır çalışıyoruz"

Başantrenör Giorgio Vismara ise milli judoculara yönelik açıklamasında, "Takımımız 2026 Avrupa Şampiyonası için hazır, 8 aydır çalışıyoruz ve şu an bir süreç içerisindeler. İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda sporcularımızın neler yapabileceklerini göreceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Teknik direktör Mesut Kapan da Avrupa Judo Birliği (EJU) takviminde yer alan organizasyonda, Avrupa'nın en iyi judocularının kıta şampiyonluğu için mücadele edeceğini anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"2026 Avrupa Şampiyonası'nda 6 kadın, 6 erkek sporcumuzla madalya arayacağız. Her zaman olduğu gibi yine hedefimiz bu şampiyonadan da madalyalarla dönmek. Sporcularımız son 3 turnuvada büyük başarılar elde ettiler, bu dereceler de Avrupa'ya hazır olduğumuzu gösterdi. İnşallah bu turnuvadan da alnımızın akıyla döneceğiz."

Gürcistan'da 6'sı kadın 12 milli sporcu madalya arayacak

Türkiye adına Gürcistan'da 2026 Avrupa Büyükler Judo Şampiyonası'nda tatamiye çıkacak ay-yıldızlı sporcular şöyle:

Kadınlar: 48 kiloda Tuğçe Beder ile Sıla Ersin, 57 kiloda Ayşenur Budak ile Hasret Bozkurt, 70 kiloda Sinem Oruç ve 78 kiloda Tuana Gülenay.

Erkekler: 60 kiloda Salih Yıldız, 73 kiloda Bilal Çiloğlu ile Muhammed Ali Demirel, 81 kiloda Vedat Albayrak, +100 kiloda ise İbrahim Tataroğlu ve Münir Ertuğ.

Kaynak: AA

Gürcistan, Türkiye, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 11:53:33. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.