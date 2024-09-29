Gürcistan'da Eskrim Turnuvası Sona Erdi

Spor

Gürcistan'da düzenlenen 17 Yaş Altı Eskrim Kılıç Circuit Turnuvası sona erdi.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Tiflis'te düzenlenen organizasyonun takım karşılaşmalarında Yiğit Ayaz, Candeniz Berrak, Poyraz Kümük ve Arda Takka'dan oluşan milli takım altın, Ali Barış Akpınar, Efe Barış, Sarp Bostanbaş ve Uluç Eke Güven'den Türkiye 2 takımı ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar yıldız kılıç kategorisinde ise milli sporcular İrem Güner gümüş ve Irmak Şenoğlu bronz madalya elde etti.

Öte yandan bugün Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Yıldızlar 17 Yaş Altı Flöre Circuit Turnuvası'nda takım müsabakalarında mücadele eden Ahmed Turgut Anbarlılar, Roberto Mathias Cazzani, Arda Barış Demircan ve Güneş Ali Dilber'den oluşan milli takım organizasyonu ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalya kazandı.