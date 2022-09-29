Para Halter Avrupa Şampiyonası'nda milliler toplam 43 madalya kazandı - Son Dakika
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Para Halter Avrupa Şampiyonası'nda milliler toplam 43 madalya kazandı

29.09.2022 23:40
Para Halter Avrupa Şampiyonası'nda milliler toplam 43 madalya kazandı

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen Para Halter Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular, bireysel ve takım müsabakalarında toplam 43 madalya elde etti.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen Para Halter Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular, bireysel ve takım müsabakalarında toplam 43 madalya elde etti.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 29 ülkeden 152 sporcunun katıldığı organizasyon sona erdi.

Milli sporcular bireysel karşılaşmalarda 13 altın, 20 gümüş ve 8 bronz, takımlarda ise 1 altın, 1 gümüş olmak üzere toplam 43 madalya kazandı.

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Kaynak: AA

Gürcistan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Para Halter Avrupa Şampiyonası'nda milliler toplam 43 madalya kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Para Halter Avrupa Şampiyonası'nda milliler toplam 43 madalya kazandı - Son Dakika
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