Milli sporcular bireysel karşılaşmalarda 13 altın, 20 gümüş ve 8 bronz, takımlarda ise 1 altın, 1 gümüş olmak üzere toplam 43 madalya kazandı.

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Gürcistan, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Para Halter Avrupa Şampiyonası'nda milliler toplam 43 madalya kazandı - Son Dakika

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