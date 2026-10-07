Gürel, 5 haftada 2 puan alan Denizli İdman Yurdu yönetimine istifa ya da kayyum dedi - Son Dakika
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Gürel, 5 haftada 2 puan alan Denizli İdman Yurdu yönetimine istifa ya da kayyum dedi

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Gürel, 5 haftada 2 puan alan Denizli İdman Yurdu yönetimine istifa ya da kayyum dedi
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Denizli İdman Yurdu 1959'da 5. hafta itibarıyla 2 puanda kalan kötü gidişat, yönetimdeki fikir ayrılığını derinleştirdi. Kurucu Başkan İbrahim Gürel, yönetimin istifa etmemesi halinde mahkemeye başvurup kulübe kayyum atanması için harekete geçeceklerini söyledi.

TFF Nesine 3. Lig 2. Grupta 5. hafta itibariyle sadece 2 puan toplanabilen Denizli İdman Yurdu 1959'daki kötü gidişat yönetimdeki çatlağı derinleştirdi. Kurucu Başkan ve Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Gürel'den "Gidişat ortada; mevcut yönetim ya gidecek ya da mahkeme yoluyla gidecek ve kulübe kayyum atanacak" çıkışı geldi.

TFF Nesine 3. Lig 2. Grupta 2 puanla alt sırada bulunan Denizli İdman Yurdu 1959'da kötü gidişatın önüne geçmek için Denizli'de çözüm önerileri aranırken, Kurucu Başkan ve Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Gürel ile yöneticiler arasında fikir ayrılıkları giderek arttı. Gürel, yaptığı açıklamayla yöneticilere yeniden seslendi.

Takımın lige hazırlanamadığını savunan Gürel, "Yapılan transferlerle ilgili defalarca uyarılar yaptık. Futbolu bilmeyen başkan ve yönetim kurulu transfer işini tek kişiye yüklenince onun isteği doğrultusunda yapılan transferlerle oluşturulan takım 5 hafta sonunda 2 puan alabildi. Gidişat çok kötü. Denizli'nin tek profesyonel takımı küme düşüyor. Yönetim ne yapıyor. Hiçbir şey. Vermişler bütün işleri sportif direktöre ondan fayda bekliyorlar" dedi.

Yönetimi son kez uyarmak istediğini kaydeden Gürel, "Ya istifa ya kayyum. Artık takım için bekleyecek zaman kalmadı. yönetim kendi isteği ile istifa etmezse mahkemeye sahte imzalarla yapılan olağanüstü genel kuruldan dolayı kayyum ataması ve hapis kararları için mahkemeye başvurmak zorunda kalacağız. Artık hukuk devrede olacak. Yoksa bunların bu işi düzeltmeye yada görevi bırakmaya niyetleri yok" diye konuştu.

Kaynak: İHA
İbrahim GürelDenizliKayyumFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Gürel, 5 haftada 2 puan alan Denizli İdman Yurdu yönetimine istifa ya da kayyum dedi - Son Dakika
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