Güreş Federasyonu Başkanı Sultangazi\'yi Ziyaret Etti

TÜRKİYE Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Süper Lig'de yarışan milli güreşçiler ile birlikte Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'u ziyaret etti.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ile birlikte Süper Lig'de yarışan güreşçileri ağırladı. Ziyarete, Sultangazi Belediye Spor Kulübü Başkanı Ergin Kırmaç da eşlik etti.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Spora ve sporcuya tam destek anlayışı ile göreve geldiğimiz günden bu yana çalışıyoruz. Sporda Sultan Şehir hedefimize emin adımlarla ilerliyor, ilçemizden geleceğin yıldız sporcularını yetiştiriyoruz. Sporcularımızın özellikle son yıllarda elde ettiği başarılar bizlere ne kadar doğru bir yolda ilerlediğimizi gösteriyor. Sporcularımız bizleri yurt içi ve yurt dışında en iyi şekilde temsil ediyor. Sultangazi'nin adını yurtdışında da duyuruyorlar. Bugün de kıymetli sporcumuz ve Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'ü ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gençlerimizin Akgül gibi rol modellere, başarılı sporculara ihtiyacı var" diye konuştu.