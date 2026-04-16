Güreş Federasyonu\'ndan A Milli Takım\'a Ziyaret

TÜRKİYE Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül , Büyükler Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Kamp Eğitim Merkezi'nde sürdüren Serbest Güreş A Milli Takımı'nı ziyaret etti. Akgül burada yaptığı konuşmada, "Şu anda genç bir jenerasyonumuz var. Bu jenerasyona maç tecrübesi kazandırarak, dünya şampiyonalarına ve olimpiyatlara hazırlayacağız" dedi.

Serbest Güreş A Milli Takımı, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da gerçekleştirilecek Büyükler Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Kamp Eğitim Merkezi'nde devam ediyor. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, şampiyona öncesi son hazırlıkların yapıldığı Kamp Merkezi'ni ziyaret etti. Sporcularla bir araya gelen Akgül, Serbest Güreş A Milli Takımı Teknik Direktörü Soner Demirtaş'tan takım hakkında bilgi aldı. Sporcularla yakından ilgilenen Akgül, takıma yaptığı motivasyon konuşmasında takımın şampiyonadan büyük başarılarla döneceğine inancının tam olduğunu söyledi. Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Akgül, takımın genç sporculardan oluştuğunu söyleyerek, "Kadro özellikle olimpiyat sonrası bir değişime uğradı, uğramak zorundaydı. Özellikle ben ve Soner Demirtaş'ın emekli olması takımı gençleşmeye itti. Şu anda genç bir jenerasyonumuz var. Bu jenerasyona maç tecrübesi kazandırarak onları dünya şampiyonalarına ve olimpiyatlara hazırlayacağız" dedi.

'BÜYÜK AMAÇ, OLİMPİYATLAR'

Büyük amaçlarının olimpiyatlar olduğunu kaydeden Akgül, "Avrupa Şampiyonası da çok değerli. Çünkü büyük moral oluyor. Avrupa sayesinde olimpiyatlarda olabileceğimizi tüm dünyaya gösteriyoruz. Bu açıdan çok değerli. Genç bir kadromuz var. Eski milli güreşçi Soner Demirtaş'a burada görev verdik. Takımın en tecrübeli isimlerinden bir tanesiydi. Özellikle 74 kilo gibi bir sıklette 3 Avrupa şampiyonluğu, sayısız dünya madalyası, olimpiyat 3'üncülüğü almak, ağır sıklete göre çok daha zor. Böyle değerli bir güreşçinin ailesinden de fedakarlık yaparak hemen güreşi bırakması, görev sorumluluğu üstlenmesi de çok değerli. Çok disiplinli hareket ediyor. Özellikle gelen yorumlar, camiadan duyduğumuz duyumlar çok olumlu, çok pozitif. Gerçekten birliği ve beraberliği ve disiplini sağladı. Çocuklarımızla gidişatı iyi durumda ve performansları yükselmeye başladı. Allah izniyle daha iyi olacağız" ifadelerini kullandı.

'RIZA KAYAALP, CUMHURBAŞKANIMIZA SÖZ VERDİ'

1 yılın ardından tekrar güreşe dönen Rıza Kayaalp hakkında da konuşan Akgül, "Onun hakkında benim tek çekincem nazar değer diye korkuyorum. Motivasyonu çok üst düzeyde. Çok odaklandı bu şampiyonaya. Aleksandr Karelin'in rekorunu kırmaya çok odaklandı. Rıza'nın bu yaşadığı olumsuzluk sonrası morale ihtiyacı var. Nazar değmesin, çok iyi hazırlanıyor. Ona, 'Biraz kendini kenara çek, medyada çok görünme. Sana nazar değecek diye korkuyorum' dedim. Sayın Cumhurbaşkanımız da kendisinden söz aldı. Ona altın madalya ile alakalı sorular sordu. 'Alman gerekiyor' diyor. O yüzden sorumluluğu çok fazla. Onun bilincinde biraz stresli. Onu da ziyaret ettik kampında. O da çok iyi çalışıyor. Takımımız da iyi durumda. İddialı isimlerimiz var. Rıza'nın gelmesi de oraya ekstra bir motivasyon sağladı" diye konuştu.