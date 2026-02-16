Güreş Federasyonu Toplantısı Ankara\'da

Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu Toplantısı, Ankara'da gerçekleştirildi.

Federasyonun açıklamasına göre Taha Akgül başkanlığındaki toplantıya asbaşkanlar Arslan Narin, Hüseyin Kaya, Şems Sezal, İ. Gürol Güzey, Murat Şahin, İbrahim Demirtürkoğlu ve Abdullah Şanlı ile genel sekreter Erol Cesur katıldı.

Toplantıda ulusal ve uluslararası organizasyon takvimi, milli takımların hazırlık süreçleri ve altyapı projeleri ele alındı.

Türk güreşinin sürdürülebilir başarı hedefi doğrultusunda, "antrenman merkezlerinin geliştirilmesi, genç sporcuların uluslararası tecrübelerinin artırılması ve kulüplerle iş birliğinin güçlendirilmesi" başlıkları, toplantıda değerlendirildi.

Yönetim kurulu toplantısında, Türk güreşinin 2026 sezonunda uluslararası platformda daha güçlü temsil edilmesi, sporcu gelişim programlarının yaygınlaştırılması ve organizasyon kalitesinin artırılması yönünde ortak kararlar alındı.