Türkiye Güreş Federasyonunda 6. olağan ve mali genel kurulun ardından ilk yönetim kurulu toplantısı, Ankara'da gerçekleştirildi.
Federasyonun açıklamasına göre, 18 Aralık'ta yapılan genel kurulda seçilen yönetim kurulu, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'ün başkanlığında toplandı.
Yeni döneme dair hedefler, politikalar ve projelerin ele alındığı toplantıda, Türk güreşinin geleceği için izlenecek yol haritası belirlendi.
Özellikle altyapı, sporcu gelişimi ve uluslararası organizasyonlarda daha fazla başarı elde etme hedefleri, toplantının ana gündem maddeleri arasında yer aldı.
Yeni yönetim kurulu, Türk güreşini hem ulusal hem de uluslararası arenada daha ileriye taşımak için kararlılıkla çalışacaklarını ifade etti.
Görev dağılımı yapıldı
Federasyon binasındaki toplantıda, yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımı da yapıldı.
Görev dağılımı şu şekilde açıklandı:
Başkan: Taha Akgül
Başkan vekili: Mesut Özarslan
İdari işlerden sorumlu asbaşkan: Hüseyin Kaya
Organizasyonlardan sorumlu asbaşkan: Abdullah Şanlı
Grekoromen güreşten sorumlu asbaşkan: İbrahim Demirtürkoğlu
Serbest güreşten sorumlu asbaşkan: Murat Şahin
Finans ve sponsorluktan sorumlu asbaşkan: Arslan Narin
Hukuk işlerinden sorumlu asbaşkan: İsmail Yağbat
Tesislerden sorumlu asbaşkan: Şems Sezal
Dış ilişkilerden sorumlu asbaşkan: İhsan Gürol Güzey
Asbaşkan: Ahmet Yıldırım
Son Dakika › Spor › Güreş Federasyonu Yeni Döneme Başladı - Son Dakika
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