Güreş Festivali'nde Protesto Gerginliği - Son Dakika
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Güreş Festivali'nde Protesto Gerginliği

Güreş Festivali\'nde Protesto Gerginliği
28.06.2026 21:19
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Kahramanmaraş'taki güreş festivalinde Başkan Akpınar, Eroğlu'nun adından çıkarıldığını öne süren gruptan yuhalandı.

KAHRAMANMARAŞ'ta 23'üncü Geleneksel Dereköy Karakucak ve Şalvar Güreş Festivali'nde Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar konuşurken, Türkiye Güreş Federasyonu Eski Başkanı Şeref Eroğlu'nun festivalin adından çıkarıldığı gerekçesiyle bir grup tarafından yuhalanıp protesto edildi. Akpınar, en son düzenlenen festivalin Dereköy Güreş Festivali olarak düzenlendiğini belirtirken, gruba jandarma müdahale ederek er meydanından çıkardı.

2 yıl aradan sonra Türkiye Geleneksel Spor Dalları Güreş Federasyonu ile Dulkadiroğlu Belediyesi'nin organize ettiği 23'üncü Geleneksel Dereköy Karakucak ve Şalvar Güreş Festivali, Dereköy Şeref Eroğlu Er Meydanı'nda düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, güreşin yalnızca bir spor değil, ecdattan miras kalan mertliğin, yiğitliğin, birliğin ve kardeşliğin adı olduğunu söyledi.

Akpınar, "Er meydanına çıkan her pehlivan; gücüyle, edebiyle, duruşuyla bu kadim geleneği temsil etmektedir. 2 yıldan bu yana bu güreş meydanı dağılmıştı, bozulmuştu, güreş festivali yapılmıyordu. Şampiyonumuz Şeref Eroğlu'nun ismi aşağılara indirilmişti. Ama Dulkadiroğlu Belediyesi olarak Şeref Eroğlu Er Meydanı'nı yeniden düzenledik. Dulkadiroğlu Belediyesi olarak bizler, ata sporumuz güreşi yaşatmaya, geleneklerimizi geleceğe aktarmaya, bu toprakların değerlerine sahip çıkmaya devam ediyoruz. Evet, 3 tane festival düzenliyoruz. Dereköy, Baydemirli ve Boyalı. Bu bizim için Dulkadiroğlu Belediyesi olarak bir şereftir. Birliğimiz, gücümüz, er meydanı sözümüzdür" diye konuştu.

BAŞKAN YUHALANDI, JANDARMA MEYDANDAN ÇIKARDI

Başkan Mehmet Akpınar konuşma yaparken bir grup, festivalin isminden Türkiye Güreş Federasyonu Eski Başkanı Şeref Eroğlu'nun adının belediye tarafından çıkarıldığını öne sürerek Akpınar'ı yuhaladı ve gerginlik yaşandı. Bunun üzerine jandarma, grubu er meydanından çıkardı.

Bunun üzerine Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Eroğlu'nun adını kendilerinin çıkarmadığını belirterek, "2023 yılında da Dereköy Güreş Festivali'ydi ve bütün davetiyeler böyle hazırlanmıştı. Biz de aynen devam ettiriyoruz, yeni bir festival düzenlemiyoruz" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Osman Gezgin, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ile sporseverlerin katıldığı festivalde, konuşmaların ardından güreşlere geçildi.

14 ilden gelen 454 sporcunun minikler, yıldızlar, büyükler ve kısa şalvar köy güreşleri kategorilerinde mücadele ettiği güreşler çekişmeli geçti. Festivalin sonunda Karakucak Güreşleri'nin başpehlivanı Emin Demir olurken, Kısa Şalvar Köy Güreşleri Başpehlivanı ise Emre Batuhan Karslı oldu.

Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Politika, Etkinlik, Kültür, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Güreş Festivali'nde Protesto Gerginliği - Son Dakika

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