Güreş Milli Takımının gözdesi Kayseri Şeker oldu - Son Dakika
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Güreş Milli Takımının gözdesi Kayseri Şeker oldu

10.03.2022 15:19
Güreş Milli Takımının gözdesi Kayseri Şeker oldu

Bulgaristan'ın Filibe şehrinde düzenlenen U 23 Avrupa Şampiyonası'na 10 sporcu ile katılan Türkiye Güreş Milli Takımı, altın ve gümüş madalyaları Kayseri Şekerspor Kulübü güreşçileri Emre Mutlu ve Abdullah Toprak ile kazandı.

Bulgaristan'ın Filibe şehrinde düzenlenen U 23 Avrupa Şampiyonası'na 10 sporcu ile katılan Türkiye Güreş Milli Takımı, altın ve gümüş madalyaları Kayseri Şekerspor Kulübü güreşçileri Emre Mutlu ve Abdullah Toprak ile kazandı.

7-13 Mart tarihli arasında Bulgaristan'da düzenlenen U 23 Avrupa Şampiyonası'na Türkiye Güreş Milli Takımı 10 kişiden oluşan sporcu kadrosu ile katıldı. Kayseri Şekerspor Kulübü'nden 55 Kg'da Emre Mutlu ve 72 Kg'da ise Abdullah Toprak ay yıldızlı mayo ile rakiplerini minderde yendi. Güreş Milli Takımı'nın finale yükselen iki güreşçisi olarak dikkat çeken Emre Mutlu altın, Abdullah Toprak ise gümüş madalya kazandı. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, her iki sporcuyu da tebrik ederek; "Kayseri Şekerspor Kulübü'nün Güreş Milli Takımı'na iki başarılı güreşçi kazandırmasının gururunu yaşıyoruz. İnanıyorum ki bu iki genç sporcumuz gelecekte adlarından başarıyla sıkça söz ettirecekler. Şanlı bayrağımızın dalgalanması, İstiklal Marşımızın okunmasından daha büyük bir şeref, daha büyük bir gurur yoktur. Güreş camiamıza ve milletimize hayırlı olsun" dedi. - KAYSERİ

Güreş Milli Takımının gözdesi Kayseri Şeker oldu
Güreş Milli Takımının gözdesi Kayseri Şeker oldu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Güreş Milli Takımının gözdesi Kayseri Şeker oldu - Son Dakika


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