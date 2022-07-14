Güreş müsabakalarında 'Yıldırım' fırtınası - Son Dakika
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Güreş müsabakalarında 'Yıldırım' fırtınası

14.07.2022 16:50
Güreş müsabakalarında 'Yıldırım' fırtınası

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, geçtiğimiz aylarda düzenlenen U-11 Yaş Serbest-Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Serbest Türkiye Şampiyonu olup yine 1-3 Temmuz tarihlerinde Edirne'de düzenlenen, 'Tarihi Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde minik 2 boyunda şampiyon olan...

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, geçtiğimiz aylarda düzenlenen U-11 Yaş Serbest-Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Serbest Türkiye Şampiyonu olup yine 1-3 Temmuz tarihlerinde Edirne'de düzenlenen, 'Tarihi Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde minik 2 boyunda şampiyon olan Yıldırım Belediyesi sporcularından Hamza Yakup Oran'ı makamında misafir etti.

Edirne'de 81 ilden 169 sporcunun katıldığı müsabakalarda karşılaştığı 8 rakibini de yenerek minik 2 boyunda şampiyon olan Yıldırım Belediyesporcularından Hamza Yakup Oran'ın ata sporu güreşle tanışma hikayesini dinleyen Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, gayretlerinden dolayı genç sporcuyu tebrik etti. Antrenör Aziz Yılmaz, ekip arkadaşı Bekir Okumluş ile birlikte çalıştırdıkları takımın ata sporu güreşte önemli başarılara imza attıklarını söyledi. Antrenör Yılmaz, sporu ve sporcuyu her daim destekledikleri için Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a teşekkür etti.

Ata sporu güreşte elde ettiği başarı ile Yıldırım'ı gururlandıran Hamza Yakup Oran'ı tebrik eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım'ı sporla birlikte anılan bir kent haline getirmek için çalışıyoruz. Şükürler olsun ki çalışmalarımızın meyvelerini de alıyoruz. Güreş branşımızın genç sporcularından Oran, katıldığı iki yarışmada da elde ettiği önemli başarı ile bizleri gururlandırdı. Bize bu gururu yaşatan sporcumuzu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Yılmaz, "Sporcularımız kadar onları yetiştiren, başarılarının altına imza atan antrenörlerimize de ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BURSA

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Kaynak: İHA

Türkiye, Edirne, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Güreş müsabakalarında 'Yıldırım' fırtınası - Son Dakika

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