Güreşçi Havin Selçuk'un Olimpiyat Hedefi - Son Dakika
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Güreşçi Havin Selçuk'un Olimpiyat Hedefi

04.06.2026 11:56
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17 yaşındaki Havin Selçuk, Avrupa ve dünya şampiyonlukları sonrası olimpiyat için çalışıyor.

Balkan ve Türkiye şampiyonu 17 yaşındaki güreşçi Havin Selçuk, kariyerine Avrupa ve dünya şampiyonluklarının ardından olimpiyatta kürsüyü de eklemeyi hedefliyor.

Spor Lisesi 12. sınıf öğrencisi Havin, geçen yıl Antalya'daki Uluslararası Zafer Turnuvası'nda ilk kez milli formayı giymenin heyecanını yaşadı.

Romanya'daki 17 Yaş Altı Kadınlar Güreş Balkan Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkan Havin, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü spor salonunda antrenörleri Veysi Duman ve Recep Çelik yönetiminde antrenmanlarını sürdürdürüyor.

Havin Selçuk, AA muhabirine, arkadaşından etkilenerek başladığı güreşte başarılı olmak istediğini vurgulayarak "Bazı hedeflerime ulaştım ama daha Avrupa ve dünya şampiyonluğu hedefim var. Sonra da olimpiyat hedefim var." dedi.

Çocukların kendini örnek aldığını aktaran Havin, şöyle devam etti:

"Gençlerin, çocukların spora yönelmesini çok isterim. Bende başarı hırsla geldi. Antrenörlerim çok yardımcı oldu. Bu başarıları onlara ve aileme borçluyum. Başarıya giden yolda bize destek olan çok kişi oldu. Hakkari Valiliğimize, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, antrenörlerime ve aileme desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Antrenörlerim gibi ben de antrenör olmak, sporcu yetiştirmek istiyorum. Elde ettiğim başarılar gurur verici ama daha hedeflerim var."

"Bu sene maksimum seviyeye çıktı"

Antrenör Veysi Duman, sporcularından çok umutlu olduklarını ve onları daha iyi yerlere taşımak için çaba sarf ettiklerini vurguladı.

Şampiyon sporcu yetiştirmek istediklerini anlatan Duman, "Bizim vizyonumuz bu. Recep hocayla birlikte yıllardır bunun için destek sağlıyoruz. Güreş çok emek isteyen bir spordur. İnşallah daha çok çocuğa, gence yararlı olabiliriz. Havin ilk geldiğinde fiziksel olarak zayıftı. 'Yapamam, edemem' diyordu ama antrenmanlarını hiç aksatmadı. Gösterdiği çabayı aldığı madalyalarla taçlandırdı. Geçen sene 2-3 derecesi vardı. Bu sene maksimum seviyeye çıktı. Daha iyi yerlere geleceğinden eminim." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

Selçuk, Dünya, Havin, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Güreşçi Havin Selçuk'un Olimpiyat Hedefi - Son Dakika

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