Güreşçi kuzenler, mesire alanında hazırlandıkları Dünya Şampiyonası'nda derece aldı - Son Dakika
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Güreşçi kuzenler, mesire alanında hazırlandıkları Dünya Şampiyonası'nda derece aldı

25.02.2022 11:02

Hataylı 14 yaşındaki iki kuzen, kısıtlı imkanlarla mesire alanında hazırlandıkları Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası'nda derece alma başarısı gösterdi.

Hataylı 14 yaşındaki iki kuzen, kısıtlı imkanlarla mesire alanında hazırlandıkları Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası'nda derece alma başarısı gösterdi.

İskenderun ilçesinde yaşayan 8. sınıf öğrencileri Yasin ve Mehmet İlmi, yaklaşık bir yıl önce dedelerinden gördükleri ata sporu güreşe başladı.

Okullarından arta kalan zamanda Yasin'in babası, Mehmet'in de amcası olan Fatih İlmi ile mesire alanlarına giden iki kuzen, burada kısıtlı imkanlarla çalıştı.

Yasin ve Mehmet İlmi, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta düzenlenen ve 40 ülkeden yaklaşık 400 sporcunun ter döktüğü Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası'na katıldı.

Şampiyonada, Yasin İlmi 30 kiloda dünya ikinciliği, Mehmet İlmi de 35 kiloda dünya dördüncülüğü elde etti.

Kuzenlerin hedefi, kendilerini geliştirip, serbest sitilde olimpiyatlara katılabilmek.

Yasin İlmi: "Olimpiyatlara gitmek istiyoruz"

Yasin İlmi, AA muhabirine, boş zamanlarında babasının antrenman yaptırmak için kendisini ve kuzeni Mehmet'i mesire alanlarına götürdüğünü söyledi.

Okuldan çıktıktan sonra çayırda idman yaptıklarını anlatan Yasin, "Babam bize ne yapmamız gerektiğini anlatıyor. Olimpiyatlara gitmek istiyoruz. Babam ve dedem sayesinde buralara geldik. Güreşçi dedemin yolunda yürümek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Mehmet İlmi de kısıtlı imkanlara rağmen kendilerini geliştirmek için çabaladıklarını dile getirdi.

Oğlu ve yeğenine antrenörlük yapıyor

Fatih İlmi, mesleğinin vinç operatörlüğü olduğunu ancak boş zamanlarında oğlu ve yeğenine antrenörlük yaptığını dile getirdi.

Babasının da güreşçi olduğunu aktaran Fatih İlmi, şunları kaydetti:

"Oğlumu ve yeğenimi de ata sporuna yönlendirdim. Bir yıl gibi kısa sürede hazırlandığımız müsabakada derece elde ettik. Çocuklar okuldan arta kalan zamanını dağda ve mesire alanlarında antrenman yaparak geçiriyor. Tek mücadelem, bu fidanları meyve veren ağaç haline getirmek. Başpehlivan babamın bana anlattığı taktikleri ben de çocuklara uygulamalı olarak aktarıyorum. Şampiyonadan geldik ve hiç ara vermeden antrenmanlara devam ediyoruz. Tabii ki eksiğimiz çok. Kısıtlı imkanlarla çocuklarımı bu kadar yetiştirebiliyorum. Bizim hedefimiz olimpiyatlar. İnşallah bütün mücadelemizi bu çocukları olimpiyat oyunlarına götürmek için vereceğiz."

Güreşçi kuzenler, mesire alanında hazırlandıkları Dünya Şampiyonası'nda derece aldı
Güreşçi kuzenler, mesire alanında hazırlandıkları Dünya Şampiyonası'nda derece aldı
Güreşçi kuzenler, mesire alanında hazırlandıkları Dünya Şampiyonası'nda derece aldı

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Dünya Şampiyonası, Şalvar Güreşi, İskenderun, Fatih, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Güreşçi kuzenler, mesire alanında hazırlandıkları Dünya Şampiyonası'nda derece aldı - Son Dakika


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