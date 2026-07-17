Güreşçiler Budapeşte'de 2 Madalya Aldı - Son Dakika
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Güreşçiler Budapeşte'de 2 Madalya Aldı

17.07.2026 10:03
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Milli güreşçiler, Budapeşte'deki turnuvada 61 kg'da gümüş, 86 kg'da bronz madalya kazandı.

Milli güreşçiler, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen uluslararası turnuvada erkekler serbest stilde 2 madalya elde etti.

Dünya sıralamasına puan veren Polyak Imre, Varga Janos ve Kozma Istvan Turnuvası'nda serbest stil müsabakaları tamamlandı.

61 kiloda mücadele eden Tolga Özbek gümüş, 86 kiloda mindere çıkan Alperen Atar ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Muhammed Beşir (74 kilo) ve Fatih Altunbaş (92 kilo), bronz madalya maçlarında rakiplerine yenildi.

Kadınlar ve grekoromen stil müsabakalarıyla devam eden turnuva, 19 Temmuz Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA

Gümüş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Güreşçiler Budapeşte'de 2 Madalya Aldı - Son Dakika

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