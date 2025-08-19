Güreşte Yeni Kamp Dönemi - Son Dakika
Güreşte Yeni Kamp Dönemi

19.08.2025 13:15
Taha Akgül, 12 ildeki kamplarla 2.250 sporcunun faydalandığını açıkladı ve lisans yaşını 8’e düşürdü.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, 12 ayrı ilde 12 tane kamp yaptıklarını belirterek, "Hepsinin üçer üçer, farklı şehirde, farklı yerlerde aynı anda kamplarını yaptırdık. Toplamda 2 bin 250 sporcumuz şu ana kadar kamplardan faydalandı" dedi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Türk Güreşi Medya Buluşması kapsamında Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nde düzenlenen toplantıya katıldı. Federasyon başkanı seçildikten sonraki 7 ayda 12-13 farklı uluslararası turnuvaya sporcu gönderdiklerini aktaran Akgül, sporcuların lisans çıkartma yaşını da 11'den 8'e düşürdüklerini ifade etti.

Başkan Akgül, "A Milli Takım dahil 13 tane uluslararası turnuvaya, yurt dışına turnuvaya gittik. Onun dışında 12 ayrı ilde 12 tane kampımız yapıldı. Bunun içerisinde minikler yani U15, yıldızlar, gençler, ümitler ve büyükler var. Hepsinin üçer üçer, farklı şehirde, farklı yerlerde aynı anda kamplarını yaptırdık. Toplamda 2 bin 250 sporcumuz şu ana kadar kamplardan faydalandı. Bu sayı geçen seneye göre hemen hemen bir 10 katı düzeyde ki bu olması gereken, yapmamız gereken asli bir görev, asli bir iş. Biz bunu marifet diye anlatmıyoruz ama önemli bir sayı. Sivas'ta bir Türkiye Şampiyonası yaptık. Bizim için aslında altyapının bir miladıydı orası. Oraya çok değer veriyoruz ve orayı seneye ikinci büyük güreş festivali adı altında çıkacağız inşallah. Çünkü bizim oradaki amacımız çocuklarımızı müsabık yapmak değil, onların madalyası değil. Onlara bu işin aidiyetini oluşturmak, ailelere aidiyetini oluşturmak ve güreşin içerisinde kalmalarını sağlamak" diye konuştu.

"Turnuva ve şampiyonalara planlı bir şekilde hazırlanacağız"

8 yaşında güreşe başlayan çocukların 11 yaşına kadar lisans alamadığını söyleyen Akgül, lisans çıkmadığında, müsabakaya girilmediğinde, malzeme verilmediğinde çocuklarda aidiyet oluşmadığını ve güreşi bıraktıklarını aktardı. Lisanslama yaşını da 8'e düşürdüklerini kaydeden Akgül, "Bu anlamda da çok önemli bir işe imza attık. Artık çocuklarımız o lisansı gördüklerinde aileler, erken yaşta çocuklarının müsabık olmaya başladığında işi daha çok seviyorlar. Daha çok eğiliyorlar. Eğilim gösteriyorlar. Bu anlamda biz bunu çok değerli buluyoruz. Seneye de bu Sivas'taki katılım sayısını 6 bin 300'den 10 bine çıkartma hedefimiz var. 10 bini de aşacağız gibi duruyor. Seneye çok daha planlı bir şekilde bütün turnuva ve şampiyonalara planlı bir şekilde hazırlanacağız. Çünkü bu sene şu 7 aylık süreçte sıkıştık. Programlar üst üste bindi. Turnuvaların tarihlerini erken alamadığımızdan dolayı sıkıştık. Çünkü genel kurul 2 ay geç yapıldı. Ama hamdolsun şu 7 aylık süreci de alnımızın akıyla turnuvaları da güzel bir şekilde bitirerek geçtik" ifadelerini kullandı. - ANKARA

