Güreştiği rakibini yumruklayınca hayatının şokunu yaşadı

UFC dövüşçüsü Arman Tsarukyan, katıldığı güreş müsabakasında kural ihlali nedeniyle diskalifiye edildi. Karşılaşma sırasında rakibine yumruk atan Tsarukyan, hakemin kararıyla müsabakadan ihraç edildi.
Tsarukyan'ın yumruğunun ardından salonda tansiyon bir anda yükseldi. Sporcular ve antrenörler arasındaki gerilim kısa sürede büyüdü, tartışma kavgaya dönüştü. Organizasyon görevlileri araya girerek tarafları ayırdı.
Güreş kurallarının dışına çıkan müdahale sonrası hakem karşılaşmayı durdurdu ve Tsarukyan'ı diskalifiye etti. Yaşanan olay spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
