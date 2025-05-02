Gürkan Aksoy: Beşiktaş'ı Akılla Yöneteceğiz - Son Dakika
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Gürkan Aksoy: Beşiktaş'ı Akılla Yöneteceğiz

Beşiktaş başkan adayı Aksoy, projelerini tanıttı ve akılla yönetim vurgusu yaptı.

02.05.2025 14:05
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- Beşiktaş Başkan Adayı Gürkan Aksoy, plan ve projelerini anlattı

İSTANBUL - Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Gürkan Aksoy, basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda plan ve projelerini anlattı.

Beşiktaş Kulübü'nün 11 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek olağan seçimli genel kurulda başkanlığa aday olduğunu açıklayan Gürkan Aksoy, Beşiktaş'ta bir restoranda gerçekleştirdiği basın toplantısında plan ve projelerini anlattı.

Adaylık sürecinden bahsederek sözlerine başlayan Aksoy, "25 senelik kötü yönetimlerin isyanı bu süreç. Taraftar olarak buna karşı çıkmak adına böyle bir organizasyona girdik Başaracağız, bu seçim başaramazsak, bir sonraki seçim bu kulüp bizim olacak. Taraftar artık bu sisteme 'dur' denmesi gerektiğine inandı. Sağ olsunlar, bizi de yoldaş kabul ettiler. Beşiktaş'ın delikli lirasının peşine düşmeye geldik" ifadelerini kullandı.

"Bu iş parayla değil, akılla olur"

Gürkan Aksoy, siyah-beyazlı kulübün eski yönetimlerini eleştirerek, bu görevi yapacak kişilerin 'Akıl ve liyakat' sahibi olması gerektiğini dile getirdi. Aksoy, "'Paralı başkanlar seçelim, Beşiktaş'ı kurtarsın' diyerek yola çıktık. Her başkan cebinden bir miktar sıcak para koydu, bu parayla da Beşiktaş'ı döndürdüğünü düşündüler. Her giden bir gün evvelki çekleri, sponsorlukları bozdurup gitti. Bugün 20 milyar TL'ye yakın bir borçla karşı karşıyayız. Demek ki bu iş paralı dostların yapabildiği bir iş değilmiş. Biraz akıl ve liyakat lazım. Biz bunu görerek yola çıktık. Bu iş parayla değil, akılla olur. Beşiktaş markasının kimsenin cebindeki 1-2 milyon Dolar'a ihtiyacı yok" diye konuştu.

"Yaklaşık 35 tane projemiz var"

Başkan Adayı Aksoy, 35'e yakın projelerinin bulunduğunu da belirtti. Aksoy, "Bunlar hayali projeler değil. En önemlisi, Beşiktaş malını satarak proje üretmeyecek. Beşiktaş'ın adını kullanarak yapabileceğimiz projeler. 6-7 ay içerisinde Beşiktaş'ın kasasına para sokacak projeler bunlar" şeklinde konuştu.

"Yabancı hocayla çalışmayacağız"

Futbol A Takımı'nda yerli teknik direktörden yana olduğunu da sözlerine ekleyen Gürkan Aksoy, "Yabancı hocayla çalışmayacağız. Bununla ilgili üç tane alternatif hocamız var. Hatta bir tanesine ciddi bir talep de var. Mevcutta çok sıkıntılı topçumuz da var. Bunlarda kurtulduktan sonra hocaların istediği takımların maddi açıdan kurulup kurulamayacağını görmek lazım. Savaşan, mücadele eden, mayısları görebilecek bir takım oluşturacağız ama hayal transfer yok. Duymak istediklerimizle gerçekler farklı" açıklamasında bulundu.

Son olarak kongre üyelerine de sesleyen siyah-beyazlı kulübün başkan adayı, "27 bin 500 kongre üyesi oy kullanma hakkına sahip. İster bize oy verin ya da vermeyin ama gelin oyunuzu kullanın, Beşiktaş'a sahip çıkın. Kazanan Beşiktaş olsun" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Gürkan Aksoy: Beşiktaş'ı Akılla Yöneteceğiz - Son Dakika

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