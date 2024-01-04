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Gürkan Karadağ, eski şampiyon Ali İsmayılov'a rakip olacak - Son Dakika
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Gürkan Karadağ, eski şampiyon Ali İsmayılov'a rakip olacak

İzmir'in parlayan yıldızı olan ağırsıklet dövüşçüsü Gürkan Karadağ, önemli karşılaşmalardan önce eski WBO Latino Yarıağırsıklet şampiyonu Ali İsmayılov'a rakip olacak. Karadağ, 3 Şubat'ta İstanbul'daki maçla şampiyonluk kemerlerine hazırlanacak.

Gürkan Karadağ, eski şampiyon Ali İsmayılov\'a rakip olacak
04.01.2024 - 12:31,  Güncelleme: 12:44
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İZMİR,

PROFESYONEL boksta son dönemde İzmir'in parlayan yıldızı olan ağırsıklet dövüşçüsü Gürkan Karadağ, 3 Şubat'ta eski şampiyona karşı mücadele edecek. 18 Şubat'taki UBO Dünya Şampiyonası'nda ringe çıkıp, ardından ise mart ayında WBC Ortadoğu kemer maçında altın kemer mücadelesi verecek 23 yaşındaki sporcu, bu önemli karşılaşmalardan önce eski WBO Latino Yarıağırsıklet şampiyonu Ali İsmayılov'a rakip olacak. Gürkan Karadağ, 3 Şubat'ta İstanbul'daki önemli maçla şampiyonluk kemerlerine hazırlanacak.

Ukrayna doğumlu Azeri sporcu Ali İsmayılov, 1999 yılında Dünya Amatör Boks Şampiyonası ve 2000'de Avrupa Amatör Boks Şampiyonası'nda bronz madalya kazandıktan sonra profesyonel olarak 2008'de WBO'da kendi sıkletinde altın kemere ulaşmıştı. Şimdiye kadar çıktığı tüm profesyonel maçları nakavtla kazanan Gürkan Karadağ, ağır sıklette katıldığı uluslararası organizasyonlarda UBA (Uluslararası Boks Birliği) Asya Şampiyonluğu, UBO (Evrensel Boks Organizasyonları) Avrupa Şampiyonluğu gibi kemerleri alıp ilkleri başardı.

Kaynak: DHA
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Karadağ, Dünya, İzmir, Spor, Güncel, Son Dakika

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