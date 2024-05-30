Gürkan Sönmez Boks Milli Takımının Başına Getirildi

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Boks Milli Takımının başına Gürkan Sönmez'in getirilmesi Erzurum'da ve camiada sevinçle karşılandı.

Başarılı spor adamı uzun yıllar görev yaptığı Milli Takımda birçok Avrupa ve Dünya Şampiyonu Sporcular çıkararak İstiklal Marşımızı okutmuştu. Gürkan Sönmez'in tekrar Milli Takım Baş antrenörlüğüne getirilmesi başta Erzurum olmak üzere boks camiasını sevindirdi. Gürkan Sönmez yaptığı açıklamada, "Biz ülkemize ve Ay yıldızlı bayrağımıza aşığız. Bir çok kez İstiklal Marşımızı hem Avrupa'da hem de Dünya Şampiyonasında okutturarak bayrağımızı en yükseğe taşıdık. İnşallah bundan sonrada devam ettireceğiz." dedi.

Aynı zamanda Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu Erzurum il Başkanlığı görevini de yürüten Sönmez, "Gençlik bizler için çok önemli. Onlar bizim geleceğimiz. Bizler gençlerimizi spor ile buluşturup onların kendilerine uygun branşlarda başarılar almalarını sağlayacağız." şeklinde konuştu.

29 Mayıs-20 Haziran 2024 tarihleri arasında Çanakkale'de Avrupa Şampiyonası Kampı için toplanacak olan kafilede geçen hafta Türkiye Şampiyonu olan Erzurum Palandöken Belediyesinin Milli Sporcusu Davut Saydam da yer alacak .Gürkan Sönmez, sözlerini şöyle sürdürdü "İnşallah sporcumuzdan ve ülkemizi temsil edecek olan diğer sporcularımızdan fazlasıyla ümitliyim dedi. Milli takım 21-31 Haziran 2024 tarihleri arasında Bosna Hersek'de de yapılacak olan Avrupa Şampiyonasına katılacak." - ERZURUM