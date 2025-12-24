Gürsu\'nun sporcularına ödül yağdı

Gürsu Belediyesi, spora ve sporcuya verdiği desteği yeni başarılarla taçlandırıyor. 2024-2025 yılları arasında, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve İlçe Müdürlüğü koordinesiyle, belediyenin desteklediği sporcuların kazandıkları başarıları kutlamak için tören düzenlendi. Sporcuları tebrik eden Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, sporculara hediyelerini takdim etti.

Gürsu Spor Fabrikası'nda eğitimlerini alan çocuk ve genç sporcular, 2024- 2025 sezonunda üç farklı branşta sayısız ödül ve kupayı Gürsu'ya getirdi. Karate, güreş ve badminton branşlarında, farklı yaş ve kategorilerde mücadele veren sporculara Gürsu Belediyesi sayısız destek sunuyor. Ücretsiz servis desteği, müsabakalarda yemek ve araç desteği, Gürsu Sporcu Fabrikası'nda profesyonel hocalarla antrenman desteği, spor malzemesi desteği alan sporcular ulusal ve uluslararası branşlarda Gürsu'nun göğsünü kabartıyor.

Sporcuları kutlayarak tebrik eden Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, kendilerine hediyelerini takdim ettiği törende sporcuları tek tek kutladı. "Sporcu kenti Gürsu'dan ülkemize daha çok başarılı sporcu yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi. - BURSA