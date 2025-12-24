Gürsu'nun sporcularına ödül yağdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Gürsu'nun sporcularına ödül yağdı

Gürsu\'nun sporcularına ödül yağdı
24.12.2025 17:17  Güncelleme: 17:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gürsu Belediyesi, 2024-2025 dönemi için desteklediği sporcuların kazandığı başarıları kutlamak amacıyla bir tören düzenledi. Başkan Mustafa Işık, genç sporcuları tebrik ederek hediyelerini takdim etti. Karate, güreş ve badminton branşlarında ödül kazanan sporculara sağlanan destekler vurgulandı.

Gürsu Belediyesi, spora ve sporcuya verdiği desteği yeni başarılarla taçlandırıyor. 2024-2025 yılları arasında, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve İlçe Müdürlüğü koordinesiyle, belediyenin desteklediği sporcuların kazandıkları başarıları kutlamak için tören düzenlendi. Sporcuları tebrik eden Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, sporculara hediyelerini takdim etti.

Gürsu Spor Fabrikası'nda eğitimlerini alan çocuk ve genç sporcular, 2024- 2025 sezonunda üç farklı branşta sayısız ödül ve kupayı Gürsu'ya getirdi. Karate, güreş ve badminton branşlarında, farklı yaş ve kategorilerde mücadele veren sporculara Gürsu Belediyesi sayısız destek sunuyor. Ücretsiz servis desteği, müsabakalarda yemek ve araç desteği, Gürsu Sporcu Fabrikası'nda profesyonel hocalarla antrenman desteği, spor malzemesi desteği alan sporcular ulusal ve uluslararası branşlarda Gürsu'nun göğsünü kabartıyor.

Sporcuları kutlayarak tebrik eden Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, kendilerine hediyelerini takdim ettiği törende sporcuları tek tek kutladı. "Sporcu kenti Gürsu'dan ülkemize daha çok başarılı sporcu yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mustafa Işık, Belediye, Tören, Gürsu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gürsu'nun sporcularına ödül yağdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kol ağrısı şikayetiyle başladı Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti
Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü
Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın
Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi
Papa’dan Noel’de ateşkes çağrısı Papa'dan Noel'de ateşkes çağrısı
İbretlik son Esed’in saha komutanı Lübnan’da öldürüldü İbretlik son! Esed'in saha komutanı Lübnan'da öldürüldü

06:37
MOSSAD’dan gizli operasyon Kritik isim kaçırıldı
MOSSAD'dan gizli operasyon! Kritik isim kaçırıldı
06:25
Gözaltına alınan Sadettin Saran’dan ilk görüntü
Gözaltına alınan Sadettin Saran'dan ilk görüntü
06:06
Biri engelli 2 çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar etti
Biri engelli 2 çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar etti
23:10
Saadettin Saran’ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
Saadettin Saran'ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
21:13
Özel’den vatandaşlara ’sokak’ çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
Özel'den vatandaşlara 'sokak' çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
19:39
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2025 06:47:03. #7.12#
SON DAKİKA: Gürsu'nun sporcularına ödül yağdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.