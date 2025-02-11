Güzelbahçe Kız Futbol Takımı İlk Antrenmanına Başladı

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Güzelbahçe Belediyesi Kız Futbol Takımı, ilk antrenmanına Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın başlangıç düdüğünü çalmasıyla hızlı başladı.

U13 - U15 Yaş kategorisinde mücadele edecek Güzelbahçe Belediyesi Kız Futbol Takımı 20 kişilik kadrosuyla çalışmalarına başladı. Güzelbahçe Belediyesi Ayşe Mayda Spor Tesisleri'nde Antrenör Mustafa Güven gözetiminde yapılan ilk antrenmana Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay da katıldı.

Gençleri istek ve azminden dolayı tek tek kutlayan Başkan Günay, "Güzelbahçe Belediyesi Kız Futbol Takımı kurulması için ne kadar istekli olduğunuzu bize gösterdiniz. Siz istediniz biz destekledik. Takım olarak şimdi antrenörlerinizle birlikte antrenmanlara da başladınız. Kızlarımız, kadınlarımız neyi isterse başarır. Her birinizde bu isteği bu kararlılığı görüyorum. Spor dostluk, barış ve kardeşliktir şiarıyla çalışacağınızdan, rekabet edeceğinizden eminim. Erkek futbol takımımıza ne imkan sağlıyorsak, pozitif ayrımcılıkla size daha çok destek sağlayacağız. Sakatlıklardan uzak çalışmalar, başarılı bir sezon diliyorum" dedi.

Her bir kızımızın ayrı hayalleri olduğunu söyleyen Güzelbahçe Kız Futbol Takımı Antrenörü Mustafa Güven, "Kızlarımız gerçekten çok istekli çalışıyor. Tanıştığımız da her birinin ayrı hayalleri ve hikayesi olduğunu gördüm. Çalışmalarımıza güzel bir başlangıç yaptık. Belediye Başkanımız Mustafa Günay'da bugün yanımızda olarak oyuncularımıza moral desteği verdi. İyi bir takım olmak için çok çalışacağız" dedi. Antrenmanın ardından Başkan Günay Kız Futbol Takımı ile fotoğraf çekildi. - İZMİR