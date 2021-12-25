Giresunspor-Hatayspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'a 1-0 yenilen GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, mağlup olmalarına rağmen oyunun kendisini memnun ettiğini söyledi.

Keleş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, net pozisyonlar yakalamalarına rağmen bunları değerlendiremediklerini belirtti.

Kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getiren Keleş, "Kazanıp puan olarak rahatlamak istiyorduk. Oyuna da iyi başladık. Net pozisyonlarımız var. İyi oyun var ama yine topu kalenin içerisine atamadık. Biraz gol bölgesinde sıkıntılarımız var. O, bugün de kendisini gösterdi." diye konuştu.

Keleş, maça sonradan giren oyunculardan da fazla verim alamadıklarına işaret ederek, "Bu takım böyle oynadığı sürece, gerekli takviyeleri de yaptığımızda daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Üzgünüz, berabere bitse üzgün olacağımız bir maçtı. Mağlup olduk ama oyun beni memnun etti." ifadelerini kullandı.

Hakan Keleş, 30 kez ceza sahasına girdiklerine, son vuruşlarda ise becerikli olamadıklarına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Biraz beceriksizliğimiz vardı. İnşallah bunu devre arasında çözeceğiz diye düşünüyorum. Çözdüğümüz zaman da çok daha iyi yerlere geleceğiz. Bugün topu biz içeri atsaydık çok daha farklı bir maç olabilirdi. Hakem bugün biraz daha oyunu oynatabilirdi diye düşünüyorum. Golü yedikten sonra bile oyun çok durdu. Hatta 7 dakika uzatma verdi. O bölümde daha fazla oyunu oynatma odaklı olabilirdi. Çünkü tempomuz artıyordu ama kesildi."

Ligin ilk yarısını hedefledikleri 20 puan üzerinde tamamladıklarını belirten Keleş, geçen sezon 40 puan üstü alan takımların ligde kaldığını anımsattı.

Keleş, bu sezon ise barajın 39-40 gibi olacağının göründüğünü ifade ederek, "Bilmiyoruz, bakacağız duruma göre. Hedeflediğimiz puan tabii ki 20'nin üzeriydi. Bugün 25 yapabilirdik. Kaybettiğimiz puanlar var. Bu takım iyi oynuyor, iyi takviyeler yapacağız." diye konuştu.

Atakaş Hatayspor cephesi

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, bu maçta şansın yanlarında olduğunu söyledi.

Eksik kadroyla Giresun'a geldiklerini anlatan Erdoğan, "Zor bir maç oldu. Hem bizim son dönemde yaşadığımız talihsizlikler, sakatlıklar... Eksik gelmemiz nedeniyle maçın sıkıntılı geçeceğini düşünüyorduk. Giresunspor'un son haftalarda yakaladığı çıkış vardı, iyi bir rakiple oynayacağımızı biliyorduk." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, Giresunspor'un kendilerinden daha fazla pozisyona girdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Mutluyuz, bugün şans bizden yanaydı. Giresunspor bizden daha fazla pozisyona girdi ama değerlendiremedi. Kalecimiz ve defans oyuncularımız çok iyi savunma yaptı. Biz de çok pozisyona giremedik ama girdiğimiz bir tanesini değerlendirdik. Buradan çok ihtiyacımız olan 3 puanı aldık. Burada galip gelip ilk devreyi 32 puanla tamamlamayı hedefliyorduk. Onun için çok mutluyum. Oyuncularımıza ilk yarıda elde ettikleri başarı için çok teşekkür ediyorum."

Erdoğan, Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş'i de başarılarından dolayı tebrik etti.