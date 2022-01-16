Üye Girişi
GZT Giresunspor Kasımpaşa maçında Ahmet Çalık unutulmadı - Son Dakika

GZT Giresunspor Kasımpaşa maçında Ahmet Çalık unutulmadı

16.01.2022 16:27
GZT Giresunspor Kasımpaşa maçında Ahmet Çalık unutulmadı

GZT Giresunspor'un Kasımpaşa ile oynadığı maçta duygusal anlar yaşandı.

GZT Giresunspor'un Kasımpaşa ile oynadığı maçta duygusal anlar yaşandı. İki takımın futbolcuları maçın 6. dakikasında trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcu Ahmet Çalık'ı andı.

Karşılaşma öncesi kısa bir süre önce geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Konyaspor'un milli futbolcusu Ahmet Çalık için saygı duruşunda bulunuldu. Giresunsporlu oyuncular ayrıca takım fotoğraf çektirirken üzerinde Ahmet Çalık'ın fotoğrafının olduğu 'Kalbimizdesin' yazılı tişört ile objektiflere poz verdi. Maçın 6. dakikasında da Giresunsporlu oyuncular topa sahipken meşin yuvarlağı Ahmet Çalık için dışarı attı. Bu esnada tüm tribünlerde 'Ahmet Çalık ölmedi, kalbimizde yaşıyor' tezahüratları yapıldı. İki takım oyuncuları da bu tezahürata alkışlarla destek verdi. - GİRESUN

GZT Giresunspor Kasımpaşa maçında Ahmet Çalık unutulmadı

YORUMLAR
500

Giresunspor, Konyaspor, Kasımpaşa, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor GZT Giresunspor Kasımpaşa maçında Ahmet Çalık unutulmadı - Son Dakika Spor


Yangın çıkan dairenin alt katında oturan kadın, itfaiyecilere balkondan ayet tutarak destek verdi Yangın çıkan dairenin alt katında oturan kadın, itfaiyecilere balkondan ayet tutarak destek verdi         
16:28
Çöpteki biberleri ve etleri müşteriye servis eden tantunici artık sinek avlıyor! Çöpteki biberleri ve etleri müşteriye servis eden tantunici artık sinek avlıyor!         
11:40
Kurtlar Vadisi Pusu'da rol alan tiyatro sanatçısı Bozkurt Kuruç yaşamını yitirdi Kurtlar Vadisi Pusu'da rol alan tiyatro sanatçısı Bozkurt Kuruç yaşamını yitirdi         
10:31
Tonga'daki yanardağ patladı! Ardından Japonya'da tsunami alarmı verildi Tonga'daki yanardağ patladı! Ardından Japonya'da tsunami alarmı verildi         
09:13
Survivor'da Acun Ilıcalı sürgün kampını açıkladı, yarışmacılar şoke oldu Survivor'da Acun Ilıcalı sürgün kampını açıkladı, yarışmacılar şoke oldu         
09:07
Tribünde makyaj yapan genç kadını gören beIN spikeri bombayı patlattı Tribünde makyaj yapan genç kadını gören beIN spikeri bombayı patlattı         
19:41
Kılıçdaroğlu seçime mevcut yönetimle gidecek Kılıçdaroğlu seçime mevcut yönetimle gidecek         
16:47
Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, 40. doğum gününe özel pozlar verdi Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, 40. doğum gününe özel pozlar verdi         
15:37
Yüzde 125'e varan zam sonrası vatandaş isyan etti! Herkes faturalardaki artışa tepkili Yüzde 125'e varan zam sonrası vatandaş isyan etti! Herkes faturalardaki artışa tepkili         
14:44
Yeni takımına imza atan talihsiz futbolcu, eşinin ölüm haberiyle yıkıldı! Yeni takımına imza atan talihsiz futbolcu, eşinin ölüm haberiyle yıkıldı!         
14:31
Son Dakika! Aşısızlar için PCR test şartı tamamen kaldırıldı; konser ve sinema etkinliklerine test yaptırılmadan da girilebilecek Son Dakika! Aşısızlar için PCR test şartı tamamen kaldırıldı; konser ve sinema etkinliklerine test yaptırılmadan da girilebilecek         
13:37
Çukur dizisinin çekildiği bina göz göre göre yandı! Yangını söndürmeye gelen ekiplerin acizliği saniye saniye kamerada Çukur dizisinin çekildiği bina göz göre göre yandı! Yangını söndürmeye gelen ekiplerin acizliği saniye saniye kamerada         
13:28
Son dakika: İç hat uçuşlarında PCR test zorunluluğu iptal edildi Son dakika: İç hat uçuşlarında PCR test zorunluluğu iptal edildi         
13:16
Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı         
12:52
Bakan Derya Yanık doğal gaz yardımının detaylarını anlattı: Hane başı 450 lira ile 1.150 lira arsında destek sağlanacak Bakan Derya Yanık doğal gaz yardımının detaylarını anlattı: Hane başı 450 lira ile 1.150 lira arsında destek sağlanacak         
12:28
Evde kırılan yumurta, kırmızı aktı! Uzmanlar uyardı: "Görürseniz sakın tüketmeyin" Evde kırılan yumurta, kırmızı aktı! Uzmanlar uyardı: "Görürseniz sakın tüketmeyin"         
12:11
Enes Kara'nın intiharıyla ilgili Bakan Derya Yanık'tan ilk açıklama geldi: Tipik bir iletişimsizlik görüyoruz Enes Kara'nın intiharıyla ilgili Bakan Derya Yanık'tan ilk açıklama geldi: Tipik bir iletişimsizlik görüyoruz         
11:49

Son Dakika Haberleri
16:24 Öğrencilerine 'ilişki karşılığında yüksek not' sözü veren akademisyene hapis cezası
15:59 Yeni hoca Mert Nobre de çare olamadı!
15:54 MHP'li belediye meclis üyesi, odaya girdiğinde 21 yaşındaki kızını ölü olarak buldu
15:51 İrem Derici ve Cem Belevi, Instagram'dan takipleşmeye başladı
15:40 Son Dakika: Dün kaldırılan uygulama, bugün yeniden yürürlüğe alındı! Şehirlerarası uçuşlarda PCR testi istenecek
15:27 Öğle yemeği yemeyen sevgilisinin 3 yaşındaki kızın öldürdü
15:05 Son Dakika: Ege Denizi'nde 5,3 büyüklüğünde deprem! İzmir ve Çanakkale'de de hissedildi
14:49 Yumrukların konuştuğu taksiciler kongresinde salon buz kesti!
14:40 Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan değişimiyle göz kamaştırıyor
14:33 TikTok yıldızının cinsel ilişki itirafı: Sevgilime, arkadaşlarımla olması için izin veriyorum
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2022 16:33:08. #1.11#
SON DAKİKA: GZT Giresunspor Kasımpaşa maçında Ahmet Çalık unutulmadı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement