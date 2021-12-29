GZT Giresunspor Kulübü Basın Sözcüsü Önal, ligin ilk yarısını değerlendirdi Açıklaması

GZT Giresunspor Basın Sözcüsü Halil İbrahim Önal, ligin ilk yarısındaki hedeflerinin 25-28 puana ulaşmak olduğunu belirterek, "Bunun çok az altındayız ancak 22 puan da bizim için gayet olumlu." dedi.

Önal, AA muhabirine, 44 yıl sonra mücadele ettikleri Süper Lig'in ilk yarısını 22 puanla tamamladıklarını söyledi.

Sezona yeni kurulan takım olmalarının yanı sıra fikstür dezavantajı nedeniyle istedikleri gibi başlayamadıklarını ifade eden Önal, ilk haftalarda arzu edilen sonuçların alınamadığını kaydetti.

Önal, ilerleyen haftalarda alınan galibiyetlerle üst sıralara doğru hızla tırmandıklarını vurgulayarak, "Şu anda gayet iyi oynayan, mücadele eden bir takımımız var. İlk etapta kamuoyunda bir güven problemi vardı. 'Acaba olur mu? Yapabilirler mi?' diye ama biz zaten kendimize ve takımımıza güveniyorduk. Güvenimizi de oyuncularımız ve hocamız sağ olsunlar boşa çıkartmadılar." diye konuştu.

Bu sezon ligde kalmayı amaçladıklarına işaret eden Önal, "İlk yarıdaki hedefimiz 25-28 puan bandındaydı. Bunun çok az altındayız ancak 22 puan da bizim için gayet olumlu bir rakam." ifadesini kullandı.

"İvmemizi devam ettirirsek hedefimize ulaşmış olacağız"

Önal, ikinci yarıda daha başarılı sonuçlara imza atacaklarını belirterek, "Sezon sonunda toplamda 38-40 puanın üzerine çıktığımızda zaten ligi garantilemiş oluyoruz. İkinci yarıda da ivmemizi devam ettirirsek hedefimize ulaşmış olacağız." dedi.

Sezonun ikinci yarısının ilk 6 haftasında Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe ile karşılaşacaklarına değinen Önal, kendilerini zor bir sürecin beklediğini söyledi.

Basın sözcüsü Önal, 20. haftada deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacaklarını kaydederek, "Galatasaray zor bir takım. Kolay maç olmayacak. Biz de iyi bir takımız. İstanbul deplasmanında Beşiktaş önünde farklı bir sonuç elde etmiştik. Galatasaray karşısında sürpriz sonuç alabiliriz." diye konuştu.

Halil İbrahim Önal, devre arası transfer döneminde kadrolarını güçlendireceklerini belirterek, 3-4 isimle görüşüldüğünü, ilerleyen süreçte konunun netleşeceğini sözlerine ekledi.