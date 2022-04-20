GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, geride kalan 33 haftayı değerlendirdi - Son Dakika
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GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, geride kalan 33 haftayı değerlendirdi

20.04.2022 13:34
GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, geride kalan 33 haftayı değerlendirdi

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, 44 yıl sonra ilk kez yükseldiği Süper Lig'de kalıcı olmak için tüm mücadeleyi verdiklerini ve hedeflerine ulaşmaya az kaldığını söyledi.

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, 44 yıl sonra ilk kez yükseldiği Süper Lig'de kalıcı olmak için tüm mücadeleyi verdiklerini ve hedeflerine ulaşmaya az kaldığını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 33 haftayı değerlendiren GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Beşiktaş karşısında taraftarlarının desteğiyle kaybetmediklerini belirterek, 1 puan almayı başardıklarını ve 40 puan baremini yakaladıklarını söyledi.

Keleş, "Sezon başında kendimize bir hedef koyduk. Hem kulübümüzün mali yapısını hem de takım kimyasını düşünerek bir kadro kurduk. Mütevazı bir bütçeyle, oluşturduğumuz kadroyla bugünlere kadar geldik. Büyük emekler, çabalar ve fedakarlıklar var. Tabi çok çalıştık. 44 yıl sonra ilk kez yükseldiğimiz Süper Lig'de kalıcı olmak için tüm mücadelemizi veriyoruz. Bu hedefimize ulaşmaya az kaldı. İnşallah son haftalara bırakmadan bu hedefimizi gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

"İnanılmaz bir atmosferdi""

Beşiktaş maçındaki ambiyanstan çok etkilendiğinin de altını çizen Keleş, "Giresunspor taraftarı her zaman başkadır. Bunu her zaman hissettik. Bugüne kadar bizi asla yalnız bırakmadılar. Özellikle Beşiktaş maçındaki tribünlerin doluluğu bizleri çok sevindirdi. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Onlara galibiyeti hediye etmek isterdik ama mücadeleci oyunumuz ve aldığımız bir puanla onları en azından üzmedik. Tribünleri doldurarak bizlerin her zaman yanında olan taraftarlarımıza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Keleş, son olarak, cumartesi günü deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geleceklerini ifade ederek, "Bu ligde her maç zor. Kolay maç yok. Artık önümüzdeki maça odaklanıyoruz. Beşiktaş maçı sonra bir günlük iznin ardından çalışmalarımıza başladık. İyi bir şekilde hazırlanıyoruz. İnşallah şehrimize puan ya da puanlarla döneriz. Tek çabamız budur" dedi. - GİRESUN

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, geride kalan 33 haftayı değerlendirdi
GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, geride kalan 33 haftayı değerlendirdi

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19 Nisan 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı 19 Nisan 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı Giresunspor, Beşiktaş karşısında alınan bir puandan mutlu Giresunspor, Beşiktaş karşısında alınan bir puandan mutlu

Spor Toto Süper Lig, Hakan Keleş, Giresunspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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