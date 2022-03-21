GZT Giresunsporlu Doukara'dan tepki çeken kutlama - Son Dakika
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GZT Giresunsporlu Doukara'dan tepki çeken kutlama

21.03.2022 13:39
GZT Giresunsporlu Doukara'dan tepki çeken kutlama

GZT Giresunspor'un deplasmanda Antalyaspor'a 4-1 yenildiği maçtan sonra Giresunsporlu futbolcu Souleymane Doukara'nın, kırmızı-beyazlı taraftarlara üçlü çektirmesi tepkiye yol açtı.

GZT Giresunspor'un deplasmanda Antalyaspor'a 4-1 yenildiği maçtan sonra Giresunsporlu futbolcu Souleymane Doukara'nın, kırmızı-beyazlı taraftarlara üçlü çektirmesi tepkiye yol açtı.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında GZT Giresunspor, deplasmanda Antalyaspor'a 4-1 mağlup oldu. Giresunspor forması giyen Doukara, karşılaşma bittikten sonra eski takımı Antalyaspor'un tribünlerine çıkıp kırmızı-beyazlı taraftarlara üçlü çektirdi, sevinç gösterilerinde bulundu.

Sosyal medyaya düşen görüntüler Giresunspor taraftarlarının tepkisini çekti.

Giresunspor yönetiminin yaşanan olay ile ilgili nasıl bir karar alacağı merakla bekleniyor. - GİRESUN

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Antalyaspor 8 maçtır yenilmiyor Antalyaspor 8 maçtır yenilmiyor SPOR Fraport TAV Antalyaspor - GZT Giresunspor maçının ardından SPOR Fraport TAV Antalyaspor - GZT Giresunspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Giresunspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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