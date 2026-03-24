Haaland'ın ağzından çıkan kelime olay oldu

24.03.2026 09:25
İngiltere Lig Kupası finalinde Manchester City, Arsenal'i 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Maç sonrası Erling Haaland'ın ''Elhamdülillah'' sözleri viral oldu.

İngiltere Lig Kupası finalinde Manchester City, Arsenal'i kısa sürede bulduğu gollerle 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

4 DAKİKADA GELEN ZAFER

City, attığı gollerle maçı sadece 4 dakika içinde kopararak finalde üstünlüğünü net şekilde ortaya koydu.

TARİH YAZMAYA DEVAM EDİYOR

Bu sonuçla birlikte Manchester City, son 10 yılda Lig Kupası'nı 5. kez kazanırken toplamda 9. şampiyonluğuna ulaştı.

ARSENAL'İN FİNAL KABUSU SÜRÜYOR

Kupayı son olarak 1993 yılında kazanan Arsenal, bu sonuçla birlikte Lig Kupası'ndaki son 4 finalinden de mağlubiyetle ayrıldı.

HAALAND'IN SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Karşılaşmanın ardından Erling Haaland'ın "Elhamdülillah" sözleri sosyal medyada kısa sürede viral oldu ve büyük ilgi gördü.

Manchester City FC, Erling Haaland, Manchester, Arsenal FC, İngiltere, Spor, Son Dakika

    Yorumlar (1)

  • Yunus Yeniay Yunus Yeniay:
    niye olay olmuş yani adam şükrediyor Allaha işte 0 1 Yanıtla
İşte parmağı kopan Noa Lang'ın son hali
