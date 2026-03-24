Haaland'ın ağzından çıkan kelime olay oldu

İngiltere Lig Kupası finalinde Manchester City, Arsenal'i kısa sürede bulduğu gollerle 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
City, attığı gollerle maçı sadece 4 dakika içinde kopararak finalde üstünlüğünü net şekilde ortaya koydu.
Bu sonuçla birlikte Manchester City, son 10 yılda Lig Kupası'nı 5. kez kazanırken toplamda 9. şampiyonluğuna ulaştı.
Kupayı son olarak 1993 yılında kazanan Arsenal, bu sonuçla birlikte Lig Kupası'ndaki son 4 finalinden de mağlubiyetle ayrıldı.
Karşılaşmanın ardından Erling Haaland'ın "Elhamdülillah" sözleri sosyal medyada kısa sürede viral oldu ve büyük ilgi gördü.
