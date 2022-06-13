Haaland & Man City: Eskiye dayanan bağlar - Son Dakika
Üye Girişi

Haaland & Man City: Eskiye dayanan bağlar

13.06.2022 15:20

2000 yılında Man City'e katılan Alf-Inge Haaland'ın ardından oğlu da Man City formasını giyecek. Babasının izinden giden Erling'in eskiye dayanan bağlarına göz atın.

2000 yılında Man City'e katılan Alf-Inge Haaland'ın ardından oğlu da Man City formasını giyecek. Babasının izinden giden Erling'in eskiye dayanan bağlarına göz atın.

YORUMLAR
500
Erling Haaland, Manchester City'e imzayı attı Erling Haaland, Manchester City'e imzayı attı Manchester City, video ile duyurdu! Erling Haaland'ı resmen renklerine bağladılar Manchester City, video ile duyurdu! Erling Haaland'ı resmen renklerine bağladılar
Kaynak: Dugout

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Haaland & Man City: Eskiye dayanan bağlar - Son Dakika

Bu haber Dugout tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Dugout tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Dugout kurumudur.

Son Dakika
15:17 Sınır ötesi operasyondan kahreden haber geldi! Tokatlı Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök şehit oldu
15:09 Türkiye ile Yunanistan arasında sular durulmuyor! "Köprüleri vururuz" tehdidine Çavuşoğlu'ndan "Cesareti varsa yapsaydı" çıkışı
14:37 Oğulları silahla vurularak öldürülmüştü! Aile organlarını bağışlamaya karar verdi
14:35 Eski Beşiktaşlı futbolcudan şaşırtan itiraf! Ekrem Dağ: Takım arkadaşlarıma parmak atardım
14:28 Yeni çıplak vatandaş vakası Güngören'den! Önüne çıkan ağaçları tekmeliyor
14:26 Bergüzar Korel, "İmkanı olan Londra'ya gelsin" sözlerinden sonra gelen eleştirileri tiye aldı: Arka planda uşaklarım var
14:24 Bugün İstanbul'a ayak basacak! Fenerbahçe'nin yeni transferinin gelişini eşi haber verdi
14:21 Yunan vekil Kranidiotis'den skandal Türkiye paylaşımı: Bize saldırırsa onları balıklara yem yaparız
14:16 Fenerbahçe ile Ümit Özdağ arasındaki kriz tırmanıyor! Zafer Partisi liderinden yanıt geldi
14:14 EPGİS'den yalanlama geldi! Bugün motorine zam beklenmiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 15:25:46. #1.11#
SON DAKİKA: Haaland & Man City: Eskiye dayanan bağlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement