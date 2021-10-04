İstanbul Formula 1'e hazır

Intercity İstanbul Park'ta 8 ile 10 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek Formula 1TM yarışı için artık son viraja girildi. Tüm dünyanın gözleri önünde, hız, tutku ve adrenalinin en üst seviyede yaşanacağı yarış için Formula1TM takımları yarış ekipmanlarını İstanbul'a taşımaya başladı bile. Dünyanın en hızlı 20 pilotunun kıyasıya mücadele edeceği organizasyonda artık pek çok detay belli olurken, gözler yarışı kazanacak olan pilota verilecek özel kupaya çevrildi.

PİSTİN MEŞHUR 8.VİRAJI KUPAYA İLHAM VERDİ

Intercity İstanbul Park tarafından özel olarak tasarlatılan şampiyonluk kupası, tüm pilotların en çok zorlandıkları meşhur 8. virajdan ilham alıyor. Intercity İstanbul Park yarış pistinin tüm dünyaya nam salan meşhur 8.virajına atıfta bulunarak "Magic 8" temasının işlendiği kupa, Türk kültüründen esintiler taşıyor.Formula 1TM kupasının en üst bölümünde ise bayrağımızdan esinlenilen ay ve yıldız figürleri bulunuyor.

Isobar Türkiye ekibince tasarlanıp, Aslan Ruso tarafından üretilen kupa, geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sene de şıklığı ve tasarım temasıyla adından söz ettireceğe benziyor. 5 kilo ağırlığındaki kupa, 50 cm yüksekliğe sahip. Ay ve yıldız figürlerimizin ön plana çıktığı kupa, kaidesinde yer alan Türk motifleriyle de dikkat çekiyor. Metalik gri ve bronz rengindeki kupayı kimin kaldıracağı sorusu ise tüm dünyanın gözü önünde, 10 Ekim'de Intercity İstanbul Park'ta cevabını bulacak.