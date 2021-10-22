Kayserispor, Konyaspor maçına hazır

Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor, ligin 10. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, Medaş Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda Konyaspor'a konuk olacak. İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinde bugün yaptığı son antrenman ile tamamlayan sarı kırmızılılar saat 14.00'de karayolu ile Konya'ya gitti. Geride kalan 9 hafta sonunda 3 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan Kayserispor, toplam 11 puan topladı. Kayserispor sarı kart cezalısı İbrahim Akdağ yarın Konyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Yarın Konya'da oynanacak olan İttifak Holding Konyaspor ile Yukatel Kayserispor maçı saat 16.00'de başlayacak ve karşılaşma da Sarper Barış Saka düdük çalacak. - KAYSERİ