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Sivasspor'da Leke James sevinci - Son Dakika

Sivasspor'da Leke James sevinci

13.10.2021 13:32
Sivasspor'da Leke James sevinci

Bir süredir sakat olan DG Sivasspor'un Nijeryalı forvet oyuncusu Leke James, takımla beraber çalışmalara başladı.

Bir süredir sakat olan DG Sivasspor'un Nijeryalı forvet oyuncusu Leke James, takımla beraber çalışmalara başladı.

Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek olacak olan Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına devam ediyor. Bugün yapılan antrenmanda bir süredir sakat olan Sivasspor'un forvet oyuncusu Leke James takımla beraber çalışmalara başladı. 28 yaşındaki futbolcunun takımla beraber çalışmalara başlaması teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Sivasspor Kulübü de sosyal medya hesaplarından Leke James'in idmanda olduğu fotoğrafı paylaşarak, "Sivasspor'umuzda sakatlığı geçen Leke James, takımla birlikte çalışmalara başladı" notu eklendi. - SİVAS

Sivasspor'da Leke James sevinci
Sivasspor'da Leke James sevinci
Sivasspor'da Leke James sevinci

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Sivasspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivasspor'da Leke James sevinci - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Sivasspor'da Leke James sevinci - Son Dakika
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