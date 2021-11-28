Hacettepe Spor: 3-0

STAT: Semt Sahası

HAKEMLER: Ahmet Balkan (xx), Furkan Kocayıldız (xx), Kağan Yıldızlar (xx)

KIZILCABÖLÜKSPOR: Muzaffer (x) (Dk. 33 Ulaş xxx) - Ali (xx), Yunus Emre (xxx), Adem (xxx) (Dk. 84 Kıvanç), Alpay (xx), Furkan (xxxx), Anıl (xx), Mehmet Akif (xxx) (Dk. 84 Tevfik), Vedat (xx), Mehmet Kaan (xxx), Can (xxx)HACETTEPE SPOR: Turgut (x) (Dk. 71 Altan x) - Furkan (x), Veli (xx), Cebrail (x) (Dk. 71 Batuhan Özdemir x), Batuhan Uçan (xx), Tolgahan (x), Ataberk (x), Mehmetcan Yıldırım (x) (Dk. 33 Fahrettin x), Seyit Ali (x) (Dk. 52 Sarp x), Mustafa (xx), Mehmetcan Güngör (x)GOLLER: Dk. 29, Dk. 62 Furkan, Dk. 50 Mehmet Kaan ( Kızılcabölükspor )SARI KARTLAR: Mehmet Akif (Kızılcabölükspor), Ataberk, Fahrettin, Veli (Hacettepe)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son iki maçından 4 puan çıkaran düşme potasındaki Kızılcabölükspor evinde alt sıralardaki rakiplerinden Hacettepe Spor'u 3-0 yenmeyi başardı. Denizli ekibi maçın 29'uncu dakikasında Furkan'ın golüyle öne geçti ve ilk yarıyı da 1-0 galip tamamladı. Mehmet Kaan 50'inci dakikada sahneye çıkarak Kızılcabölükspor'un ikinci golünü kaydeden isim oldu: 2-0. Mücadelede son sözü 62'nci dakikada ilk golü atan Furkan söyledi. Kızılcabölükspor bu sonuçla puanını 12'ye çıkardı.