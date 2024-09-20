Hacıkerimoğlu'ndan Küfür ve Hakarete Mücadele Çağrısı - Son Dakika
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Spor

Hacıkerimoğlu'ndan Küfür ve Hakarete Mücadele Çağrısı

Mustafa Hacıkerimoğlu, futbolculara ve seyircilere küfür edenlerle birlikte mücadele gerektiğini söyledi.

20.09.2024 17:18
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski yönetim kurulu üyesi ve Trabzonspor'un önemli isimlerinden Mustafa Hacıkerimoğlu, sağ duyu çağrısında bulunarak, sadece futbol oynamaya gelen futbolculara ve futbol takımlarının seyircilerine küfür ve hakaret edenlerle hep birlikte mücadele etmeleri gerektiğini söyledi.

Hacıkerimoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İnsanlar dünyaya gelirken inanç, memleket ve aile seçemezler. Sevginin, barışın ve güvenin sembolü olan bu şehirde dünyaya gelmiş olmak beni hep gururlandırmıştır. 'Bize Her Yer Trabzon' sloganı dünyanın her yerinde yaşayan Trabzonluların komşu ve arkadaşlarıyla aralarında oluşturduğu güven duvarının ifade şeklidir, yani kibrin değil.

İfade etmeye çalıştığım; Trabzonspor stadında bizden olmadığını düşündüğüm, bizim karakterimizi temsil etmeyen, belki de bu coğrafyadaki tarihimiz ve referansımızı değiştirmeye çalışan, bu büyük akrabanın misafirperverliğiyle bağdaşmayan, şehrimize sadece futbol oynamaya gelen futbolculara ve futbol takımlarının seyircilerine, küfür ve hakaret edenlerle hep birlikte mücadele edelim. Sizden rica ediyor, hatta yalvarıyorum.

Geçmişten günümüze şehrimize geldiğinde küfür ve hakarete maruz kalan herkesten önce insanlık, sonra bu büyük camiam adına özür diliyorum." - TRABZON

Kaynak: İHA

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