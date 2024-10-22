Hacıkerimoğlu'ndan Trabzonspor Açıklaması

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski yönetim kurulu üyesi ve adı Trabzonspor başkan adaylığı için geçen Mustafa Hacıkerimoğlu, önceliğinin Trabzonspor başkanlığı değil, kulübün camiaya iadesi olduğunu söyledi.

Mustafa Hacıkerimoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "Öncelikle, Trabzonspor başkanlığına beni layık görüp bu göreve aday olmam için telkinde bulunan büyüklerimize ve camianın her bir ferdine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yıllardır üzerinde çalıştığımız, mevcut başkanımız da dahil olmak üzere, eski başkanlarımızın tamamını ziyaret ederek uzun uzun anlattığımız bir projemiz var. Ancak, demokrasinin devre dışı kaldığı, azınlığın bağımsızca karar verdiği, tek taraflı bilgilerle yetinmek zorunda kaldığımız ve büyük bilgi kirliliği yaşadığımız bir zaman dilimi içerisindeyiz. Camiamızın büyükleriyle istişare halindeyiz; fakat biz sadece Trabzonspor kongresini konuşmuyoruz, biz bir değişimi konuşuyoruz. Çoğunluğun iradesiyle hareket edilmesine inanan, uzmanların karar verdiği ve şeffaflığın uygulandığı bir zaman dilimini konuşuyoruz. Aynı zamanda, Trabzonspor yönetimi henüz kongre tarihini ilan etmemiştir" ifadelerini kullandı.

"Benim önceliğim Trabzonspor Başkanlığı değil, Kulübün camiaya iadesidir"

"Benim önceliğim Trabzonspor Başkanlığı değil, Kulübün camiaya iadesidir" diyen Hacıkerimoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: " Bu konuda büyüklerimizle ve çoğunluğun görüşünü alarak bir uzlaşı sağlanması halinde, ben her zaman söylediğim gibi, bu büyük akrabanın emrindeyim. İstişarelerimiz sonuçlandığında neden "iade"yi konuştuğumuzu ve bunu nasıl hayata geçireceğimizi sizlerle paylaşacağım. Bu kulüp bize büyüklerimizden toprak gibi miras kalmıştır. Bu miras üzerinde haklarımız olduğu gibi sorumluluklarımız da vardır. Bu sebeple her birinizin duygu ve düşünceleri benim için çok önemlidir." - TRABZON