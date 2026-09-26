Hacılar Erciyesspor, 11 Ekim\'de başlayacak yeni sezon öncesi 3 futbolcu transfer etti

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Hacılar Erciyesspor dış transferde 3 yeni isim ile anlaştı.

2026-2027 sezonunda Kayseri Süper Amatör Küme'de şampiyonluk hedefleyen Hacılar Erciyesspor çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Bir yandan yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Hacılar Erciyesspor bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertliler son olarak Erciyes 38 Futbol Spor Kulübünde forma giyen Berat İşkol, Kocasinan Şimşekspor'da forma giyen Emirhan Göktaş ve Ürgüpspor'da forma giyen Mesut Çelik'i kadrosuna kattı.

Genç ve dinamik bir kadro oluşturan Hacılar Erciyesspor 11 Ekim'de başlayacak olan yeni sezonda başarılı olup hedefine ulaşmak istiyor.