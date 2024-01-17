Hacılar Erciyesspor, BAL 11. Grup\'ta 12 maçta 24 gol attı

Hacılar Erciyesspor, BAL 11. Grup'ta ilk yarıda oynadığı 12 maçta rakip filelere 24 gol attı. Takımın en golcü isimleri ise 3'er gol atan Bora Barlas ve Selahattin Enes Kılıç oldu.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grup'ta 2023- 2024 sezonunun ilk yarısını 24 puanla 4. sırada tamamlayan Hacılar Erciyesspor, oynadığı 12 maçta kalesinde 8 gol görürken, rakip ağlara 24 gol attı. Hacılar Erciyesspor oynadığı 12 maçın 1'ini hükmen 3-0 kazandı. Sarı lacivertli takım adına kaydedilen golleri 11 farklı futbolcu imza attı. Hacılar Erciyesspor adına ilk yarıda en çok gol atan isimler 3'er golle Bora Barlas ile Selahattin Enes Kılıç oldu. Bora Barlas ile Selahattin Enes Kılıç'ı 2 golle Ahmet Zekeriya Kartal, Yusuf Karaboğa, Osman Şentürk, Yunus Öztürk, Tolgahan Alan ve Abdulkadir Söyler takip etti. Hacılar Erciyesspor adına atılan goller ve oyunculara göre dağılımı şöyle:

Bora Barlas: 3 gol

Selahattin Enes Kılıç: 3 gol

Ahmet Zekeriya Kartal: 2 gol

Yusuf Karaboğa: 2 gol

Osman Şentürk: 2 gol

Yunus Öztürk: 2 gol

Tolgahan Alan: 2 gol

Abdulkadir Söyler: 2 gol

Mustafa Yerli: 1 gol

Eray Tokat: 1 gol

Mustafa İlkay Kartal: 1 gol - KAYSERİ