Hacılar Erciyesspor\'dan Tarihi Zafer

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Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu maçında Hacılar Erciyesspor, rakibi Kayserigücü'nü 10-1 yendi.

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu maçında Kayserigücü ile Hacılar Erciyesspor ikinci yarının ilk maçında karşılaştı. Argıncık stadında oynanan ve Merve Nur Topaktaş, Alihan Çirkin, Buse Özgül hakem üçlüsünün görev aldığı maçta sarı lacivertli ekip 3 puanı 10 golle aldı. Hacılar Erciyesspor'a galibiyeti getiren golleri Alper Durdu (4), Nurettin Murat (3), Batuhan Bolat (2) ve Ali Buğra kaydetti. Kayserigücü'nün tek golü ise Furkan Demir'den geldi.

Bu sonuçla A Grubunda 19 puana ulaşan Hacılar Erciyesspor ikinci sıradaki yerini korudu. Kayserigücü ise 3 puanda kaldı. - KAYSERİ