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Hacılar Erciyesspor, ikinci yarıda başarı çıtasını yükseltmek istiyor - Son Dakika
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Hacılar Erciyesspor, ikinci yarıda başarı çıtasını yükseltmek istiyor

Bölgesel Amatör Lig takımlarından Hacılar Erciyesspor, ikinci yarı öncesinde umutlu konuşuyor. Kulüp yöneticisi Halil İçöz ve Antrenör Emin Altındağ, ligin ikinci yarısında başarılarını artırmak için çalışacaklarını belirtti.

Hacılar Erciyesspor, ikinci yarıda başarı çıtasını yükseltmek istiyor
16.01.2024 - 11:19,
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Bölgesel Amatör Lig takımlarından Hacılar Erciyesspor; ikinci yarıda başarı çıtasını yükseltmek istiyor. Kulüp yöneticisi Halil İçöz ve Antrenör Emin Altındağ, ikinci yarı öncesinde umutlu konuştu.

Bölgesel amatör Lig 11. Grup'ta mücadele veren Hacılar Erciyesspor ikinci yarıdan umutlu. İlk yarıyı 24 puanla noktalayan sarı lacivertliler, başarı çıtasını yükseltmek arzusunda. Hacılar Erciyesspor Yöneticisi Halil İçöz, ligin ikinci yarısında zirve yarışını bırakmayacaklarını söyledi. Halil İçöz, "Ligin ilk yarısında hiç de hesapta olmayan puan kayıpları yaşadık. Ligin ikinci yarısında daha da dikkatli olacağız ve hatalarımızı minimuma indirip başarı çıtamızı yükseltmek istiyoruz" dedi.

Hacılar Erciyesspor Antrenörü Emin Altındağ da, ligin ikinci yarısında başarılı maçlar oynamaya devam edeceklerini ifade etti. Altındağ; "Taraftarımızın desteği ile iyi bir ilk yarı geçirdik. Ancak hesabımızın 3-4 puan gerisinde kaldık. İkinci yarıda oynayacağımız maçlarda bu eksikliği telafi etmek arzusundayız. Çalışmalarımızı da bu yönde yapacağız" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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