Hacılar Erciyesspor İlk Yarıyı 4. Sırada Tamamladı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grup'ta mücadele eden Hacılar Erciyesspor, ilk yarıyı 24 puanla 4. sırada tamamladı.
2023-2024 futbol sezonu Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta mücadele veren Hacılar Erciyesspor, 12 hafta süren ilk yarıda 24 puanla 4. sırada tamamladı. 12 maçta 7 galibiyet,3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak ligin ilk yarısını tamamlayan Hacılar Erciyesspor, rakip filelere 24 gol atarken kalesinde ise 8 gol gördü.
Hacılar Erciyesspor'un ligin ilk yarıda oynadığı maçlar ve neticeleri ise şu şekilde:
1. hafta Kangal Termikspor 0-0 Hacılar Erciyesspor
2. hafta Hacılar Erciyesspor 3-0 Hekimhan Belediyespor
3. hafta Develigücü SK 2-0 Hacılar Erciyesspor
4. hafta Hacılar Erciyesspor 2-0 Murat 2020 Gençspor
5. hafta Ovacık Bld. Munzurspor 0-3 Hacılar Erciyesspor
6. hafta Hacılar Erciyesspor 0-0 Aksaray Gençlikspor
7. hafta Erzincan Ulalarspor 0-4 Hacılar Erciyesspor
8. hafta Hacılar Erciyesspor 1-0 Malatyaspor
9. hafta (BAY)
10. hafta 12 Bingölspor 2-2 Hacılar Erciyesspor
11. hafta Hacılar Erciyesspor 1-2 Yozgat Bld. Bozokspor
12. hafta Dersimspor 0-2 Hacılar Erciyesspor
13. hafta Hacılar Erciyesspor 6-2 Rüştempaşaspor - KAYSERİ
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