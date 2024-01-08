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Hacılar Erciyesspor, Rüstempaşaspor'u 6-2 mağlup etti - Son Dakika
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Hacılar Erciyesspor, Rüstempaşaspor'u 6-2 mağlup etti

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup 13. hafta maçında Hacılar Erciyesspor ile Rüstempaşaspor karşılaştı. Hacılar Erciyesspor, 8 golün atıldığı maçı 6-2 kazandı. Goller: Yunus Öztürk, Selahattin Enes Kılıç, Mustafa Yerli, Ahmet Zekeriya Kartal, Yusuf Karaboğa, Eray Tokat (Hacılar Erciyesspor), Emre Tunç, Ömer Faruk (Rüstempaşaspor). Sarı Kartlar: Yusuf Karaboğa, Ahmet Zekeriya Kartal (Hacılar Erciyesspor), Emrah Ayyıldız, Yunus Düz (Rüstempaşaspor).

Hacılar Erciyesspor, Rüstempaşaspor\'u 6-2 mağlup etti
08.01.2024 - 16:04,
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Bölgesel Amatör Lig 11. Grup 13. hafta maçında Hacılar Erciyesspor ile Rüstempaşaspor karşılaştı. 8 golün atıldığı maçı Hacılar Erciyesspor 6-2 kazandı.

Stat: Hacılar Fevzi Mercan

Hakemler: Ayberg Öz, Mustafa Saydan, Melih Sayın

Hacılar Erciyesspor: Batuhan Kaya (Yasin Atıcı dk.62), Abdulkadir Söyler, Yunus Öztürk, Hüseyin Öz, Mustafa Yerli, Yasin Turgutalp, Eray Tokat (Selim Başev dk.87), Ahmet Zekeriya Kartal, Yusuf Karaboğa (Hakan Albayrak dk.88), Mustafa İlkay Kartal (Bora Barlas dk.62), Selahattin Enes Kılıç (Hasan Emre Göltaş dk.77)

Rüstempaşaspor: İnan Görgül, Kadir Polatoğlu, Gökhan Ekmeni (Tolga Erulaş dk.63) Ömer Faruk, Cihan Aslan, Yunus Düz (İlhan Özdemir dk.83), Emre Tunç, Eray Berk (Ahmetcan Aslan dk.62), Volkan Ayyıldız, Emrah Ayyıldız (Diyar Demirbağ dk.66), Yusuf Köken

Goller: Yunus Öztürk (dk.7), Selahattin Enes Kılıç (dk.13), Mustafa Yerli (dk.30), Ahmet Zekeriya Kartal (dk.45+1), Yusuf Karaboğa (dk.75), Eray Tokat (dk.82) (Hacılar Erciyesspor) Emre Tunç (dk.41), Ömer Faruk (dk.88) (Rüstempaşaspor)

Sarı Kartlar: Yusuf Karaboğa, Ahmet Zekeriya Kartal (Hacılar Erciyesspor) Emrah Ayyıldız, Yunus Düz (Rüstempaşaspor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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