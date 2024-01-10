 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hacılar Erciyesspor, Rüstempaşaspor'u erken gollerle yendi - Son Dakika
Üye Girişi

Hacılar Erciyesspor, Rüstempaşaspor'u erken gollerle yendi

Hacılar Erciyesspor antrenörü Emin Altındağ, Rüstempaşaspor karşısında erken gelen goller ile 3 puanı aldıklarını söyledi. Altındağ, oyuncularını kutlayarak, ligin ikinci yarısı için planlarını yapacaklarını belirtti.

Hacılar Erciyesspor, Rüstempaşaspor\'u erken gollerle yendi
10.01.2024 - 15:41,  Güncelleme: 15:42
Abone Ol

Hacılar Erciyesspor antrenörü Emin Altındağ, Rüstempaşaspor karşısında erken gelen goller ile 3 puanı aldıklarını söyledi.

Bölgesel Amatör Lig 11.Grup'ta mücadele veren Hacılar Erciyesspor, ilk yarının son maçında sahasında oynadığı ve 6-2 kazandığı Rüstempaşaspor galibiyetinin morali içerisinde. Hacılar Erciyesspor antrenörü Emin Altındağ, grubun sürpriz takımı olarak gördükleri Rüstempaşaspor maçına iyi hazırlandıklarını ifade ederek, "Zor geçecek müsabakada bulduğumuz erken goller, galibiyeti bize getirdi. Bu tür müsabakalarda skoru bulunca maç daha da kolay oluyor. Oyuncularımı kutluyorum. Artık tüm planlarımızı ligin ikinci yarısı için yapacağız" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Altındağ, Hacılar, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Hacılar Erciyesspor, Rüstempaşaspor'u erken gollerle yendi - Son Dakika


16:52
MHP, 2'si büyükşehir 12'si il olmak üzere 55 belediye başkan adayını açıkladı MHP, 2'si büyükşehir 12'si il olmak üzere 55 belediye başkan adayını açıkladı
16:30
Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'nin İstanbul'a geleceğini duyurdu Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'nin İstanbul'a geleceğini duyurdu
16:13
KKTC'de döviz bürosu sahibini öldürmüşlerdi! Kamerunlu katil zanlılarını polise teslim eden 3 Kıbrıs Türkü'nü Rum polisi tutukladı KKTC'de döviz bürosu sahibini öldürmüşlerdi! Kamerunlu katil zanlılarını polise teslim eden 3 Kıbrıs Türkü'nü Rum polisi tutukladı
16:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizdeki Mossad operasyonu, İsrail'i de şaşırttı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizdeki Mossad operasyonu, İsrail'i de şaşırttı
15:56
2023'te modelliğe ara vermişti! Yıldız model Bella Hadid objektiflere üstsüz poz verdi 2023'te modelliğe ara vermişti! Yıldız model Bella Hadid objektiflere üstsüz poz verdi
15:02
Tekirdağ ve Çanakkale'de kar esareti! Köy ve mahalle yolları ulaşıma kapandı, 6 ilçede okullar tatil Tekirdağ ve Çanakkale'de kar esareti! Köy ve mahalle yolları ulaşıma kapandı, 6 ilçede okullar tatil
14:52
Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara ''Sünnet oldum'' esprisini yaptı Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara ''Sünnet oldum'' esprisini yaptı
14:48
İsrailli vekilden kan donduran sözler: Gazze'de masum kalmadı, hepsi yok edilmeli İsrailli vekilden kan donduran sözler: Gazze'de masum kalmadı, hepsi yok edilmeli

Son Dakika
16:52 MHP, 2'si büyükşehir 12'si il olmak üzere 55 belediye başkan adayını açıkladı
16:30 Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'nin İstanbul'a geleceğini duyurdu
16:13 KKTC'de döviz bürosu sahibini öldürmüşlerdi! Kamerunlu katil zanlılarını polise teslim eden 3 Kıbrıs Türkü'nü Rum polisi tutukladı
16:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizdeki Mossad operasyonu, İsrail'i de şaşırttı
15:56 2023'te modelliğe ara vermişti! Yıldız model Bella Hadid objektiflere üstsüz poz verdi
15:02 Tekirdağ ve Çanakkale'de kar esareti! Köy ve mahalle yolları ulaşıma kapandı, 6 ilçede okullar tatil
14:52 Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara ''Sünnet oldum'' esprisini yaptı
14:48 İsrailli vekilden kan donduran sözler: Gazze'de masum kalmadı, hepsi yok edilmeli
14:21 Ekvador'da sokağa inen askerler hayli acımasız! Polislerin intikamını almaya başladılar
14:11 Sevgilisinin kahvesine gülücük sembolü çizen baristayı yumrukladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 17:32:16. #1.12#
SON DAKİKA: Hacılar Erciyesspor, Rüstempaşaspor'u erken gollerle yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement