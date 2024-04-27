Hacılar Erciyesspor, Yozgat Bozokspor ile deplasmanda karşılaşacak - Son Dakika
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Hacılar Erciyesspor, Yozgat Bozokspor ile deplasmanda karşılaşacak

Hacılar Erciyesspor, Yozgat Bozokspor ile deplasmanda karşılaşacak

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta bulunan Hacılar Erciyesspor, Yozgat Bozokspor ile deplasmanda oynayacağı maçta puan veya puanlar alarak kümede kalmayı hedefliyor. Hacılar Erciyesspor Antrenörü Emin Altındağ, takımın son maça kadar mücadelesini sürdüreceğini belirtti. Müsabaka 28 Nisan Pazar günü saat 14:00'te başlayacak.

27.04.2024 09:01  Güncelleme: 09:03
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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grup'ta bulunan Hacılar Erciyesspor, deplasmanda Yozgat Bozokspor ile karşılaşacak. Sarı lacivertliler, kümede kalmak adına bu maçtan puan veya puanlar çıkarmak arzusunda.

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta bulunan Hacılar Erciyesspor, Yozgat Bozokspor ile deplasmanda oynayacağı müsabaka için çalışmalarını tamamladı. 37 puanla 5. sırada bulunan Hacılar Erciyesspor, son 3 haftaya girilirken kümede kalma ümitlerini sürdürmek adına bu maçtan puanlar çıkarmayı hedefliyor.

Hacılar Erciyesspor Antrenörü Emin Altındağ, "Sahamızda kaybettiğimiz 12 Bingölspor maçı sonrasında oynayacağımız Yozgat Bozokspor maçı son derece önemli. Bu maçtan mutlak suretle puan veya puanlar çıkarmak zorundayız. Lige havlu atmış değiliz. Sezonun son maçının son düdüğüne kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Yozgat Bozokspor ile Hacılar Erciyesspor arasındaki müsabaka 28 Nisan Pazar günü saat 14: 00'te başlayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Hacılar Erciyesspor, Yozgat Bozokspor ile deplasmanda karşılaşacak - Son Dakika

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