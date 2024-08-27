Hacılar Fevzi Mercan Stadı'nda Yapılan Bakım ve Yenileme Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika
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Hacılar Fevzi Mercan Stadı'nda Yapılan Bakım ve Yenileme Çalışmaları Tamamlandı

Hacılar Fevzi Mercan Stadı\'nda Yapılan Bakım ve Yenileme Çalışmaları Tamamlandı

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Süper Amatör Ligi 2024-2025 sezonu öncesinde Hacılar Fevzi Mercan Stadı'nda gerçekleştirilen bakım ve yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Özdoğan, stadın yeni sezona en iyi şekilde hazırlandığını belirterek, Hacılar Erciyesspor'a başarılar diledi.

27.08.2024 16:29  Güncelleme: 16:31
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; Süper Amatör Ligi 2024-2025 sezonu öncesinde Hacılar Fevzi Mercan Stadı'nda gerçekleştirilen bakım ve yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Özdoğan, stadın yeni sezona en iyi şekilde hazırlandığını belirterek, Hacılar Erciyes spor'a başarılar diledi.

Yapımından bu yana çeşitli spor müsabakalarına ev sahipliği yapan Hacılar Fevzi Mercan Stadı'nda sezon öncesinde yenileme çalışmalarında sona yaklaşıldı. Belediye tarafından işletilen ve sezon öncesi yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, stadın çimleri ve etrafı ile ilgili yaptıkları çalışmalar hakkında şunları söyledi;

"Hacılar Fevzi Mercan Stadyumu'ndayız. Burada görüldüğü üzere çimler yeniden ele alındı. Sezon sonrası teknik ekibimiz, Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz ile Sosyal İşler Müdürlüğümüz bu alandaki çalışmalarını titizlikle sürdürerek stadyumu yeni sezona hazır hale getirdi. İnşallah bu sezon Süper Amatör Ligi'nde mücadele edecek olan Hacılar Erciyesspor Kulübümüze başarılar diliyorum."

Başkan Özdoğan, stadyumun bakımına büyük önem verdiklerini vurgulayarak; "Her şeyde olduğu gibi burada da var olan tesisleri korumanın görevlerimiz arasında olduğunu hatırlatmak istiyorum. Yaklaşık dört yıl önce hayata geçirdiğimiz bu stadyumun, dört yıldır bakımını, sulamasını ve biçimini büyük bir titizlikle yapıyoruz. Bugün de ilk günkü gibi yemyeşil bir alanı korumaya devam ediyoruz. Sporseverlere, futbolculara ve tüm ilçemize, hatta tüm Kayserimize bu tesisi sunmuş olmanın keyfini, onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. Başkan Özdoğan; tüm futbol kulüplerine başarılar dileyerek sözlerini şöyle noktaladı;

"Kayserisporumuz başta olmak üzere, amatör ve profesyonel tüm liglerde mücadele eden futbol kulüplerimize başarılar diliyorum. 2024-2025 sezonunun kazasız, belasız geçmesini temenni ediyorum."

Hacılar Erciyesspor, yeni sezonda Süper Amatör Ligi'nde mücadele edecek ve Hacılar Fevzi Mercan Stadyumu, bu mücadelelere ev sahipliği yaparak sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Hacılar Fevzi Mercan Stadı'nda Yapılan Bakım ve Yenileme Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hacılar Fevzi Mercan Stadı'nda Yapılan Bakım ve Yenileme Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika
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