Hacılar Yaz Spor Okulları Açıldı

Hacılar Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğiyle geleneksel hale gelen yaz spor okulları için açılış töreni yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hacılar Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen törende, okçuluk, jimnastik ve tekvando gösterileri beğeni topladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, gençlerin sağlıklı gelişimi için yaz aylarının verimli geçirilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

İlçedeki spor altyapısının her geçen gün arttığını belirten Özdoğan, şunları kaydetti:

"Burada temel amacımız, gençlerimizin yazı sadece eğlenerek değil, aynı zamanda öğrenerek ve boşa zaman harcamadan geçirmesidir. Dijital bağımlılığın arttığı bu çağda, çocuklarımızı ekranlardan uzaklaştırıp sporla buluşturmak bizim asli görevimizdir. Yaz döneminde de eğitim ve gelişim devam etmeli. Gençlerimiz yeter ki çalışmak istesin, biz her zaman destek olmaya hazırız. Bu faaliyetler yalnızca yazla sınırlı kalmayacak, kış sezonunda da bu tesisler gençlerimizin hizmetinde olacak."