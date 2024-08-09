Spor

- Hacıosmanoğlu: "Bugün BAL'da bile 30 yaşın üstünde transfer yapılıyor"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu:

"Amatörde yabancı futbolcu oynuyor, bunu bizim gençlerimize hakaret olarak düşünüyorum"

İSTANBUL - İstanbul Başakşehir Spor Kulübü'nün Futbol Akademisi ve Kupa Meydanı'nın açılışında konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, amatörde yabancı futbolcunun oynamasının gençlere hareket olduğunu belirterek, "Bugün BAL'da bile 30 yaşın üstünde transfer yapılıyor" dedi.

Başakşehir Futbol Kulübü'nün Futbol Akademisi ve Kupa Meydanı'nın açılışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Başakşehir Spor Kulübünün Tesislerinde düzenlenen açılış programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve spor dünyasında tanınmış çok sayıda kişi katıldı.

Programda konuşan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, amatör kulüplere ve kulüplerin alt yapısına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Hacıosmanoğlu, "Biz üreten olursak, bunu bir sanayi gibi düşünün; dışa bağımlılığı azaltmak için üretmek zorundayız. Ürettiğiniz zaman güçlü olursunuz, tükettiğiniz zaman ise her geçen gün zayıflarsınız. Bunu amatörden başlayarak 3. Lig, 2. Lig, 1. Lig, buraların altyapılarına önem vererek üreten takımlar haline getirmemiz lazım. Bunun için çok çalışacağız, çünkü üretmeden dışa bağımlı oluyorsunuz. Bugün BAL'da bile 30 yaşın üstünde transfer yapılıyor. Amatörde yabancı futbolcu oynuyor, bunu bizim gençlerimize hakaret olarak düşünüyorum. Biz buna el atmalıyız. Sadece amatörde değil, 3. Lig, 2. Lig ve 1. Lig'de bile benim şahsi düşüncem bu yabancı oyuncunun olmaması gerektiğidir. Süper Lig'de de biliyorsunuz, kurallar koyuyoruz ama gün içerisinde maç esnasında kuralları değiştiriyoruz; kalıcı olmuyoruz ve marka değerlerimiz her geçen gün aşağıya düşüyor. Bir yabancı sınırı koyuyoruz, bir yıl sonra değiştiriyoruz. Ortak akılla, profesyoneller ile birlikte bir kural belirlenecek ve o kural, Cenab-ı Allah bize ne kadar süre verdiyse, o süre zarfında bir daha değişmeyecek. Artık Avrupa'da işi bitmiş futbolcuları burada gündem yapmak için bu milletin paralarını çarçur etmememiz lazım" diye konuştu.