TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: "Dostluk köprüsü sahalara da yansısın" - Son Dakika
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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: "Dostluk köprüsü sahalara da yansısın"

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: "Dostluk köprüsü sahalara da yansısın"
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TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Bodrum FK ev sahipliğinde düzenlenen 1. Lig kulüp başkanları, yöneticiler ve taraftar temsilcileri buluşmasında, futbolun dostluk ve kardeşlik içinde yaşanması gerektiğini söyledi. Rekabetin sahada kalması, küfür ve şiddetin tribünlerden uzaklaştırılması vurgulandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Bodrum FK'nın öncülüğünde 1. Lig kulüp başkanları, yöneticileri ve taraftar temsilcilerinin Bodrum'da bir araya geldiği buluşmada, futbolun dostluk ve kardeşlik içerisinde yaşanması gerektiğini belirterek, "Burada kurulan dostluk köprüsü yarın sporda olması gerektiği gibi sahalara da yansır" dedi.

Bodrum FK'nın ev sahipliğinde yeni sezon öncesi düzenlenen organizasyonda, Türk futbolunda ilk kez 1. Lig kulüp başkanları, kulüp temsilcileri, taraftar grupları ve dernek başkanları aynı çatı altında buluştu. Toplantıda futbolun küfür ve şiddetten uzaklaştırılması, tribün kültürünün geliştirilmesi, kulüpler ile taraftarlar arasındaki dayanışmanın artırılması ve futbolun birleştirici gücünün ön plana çıkarılması ele alındı. Organizasyona Muğla Valisi İdris Akbıyık, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, Bodrum Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Dumruk, 1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Bodrum FK Başkanı Taner Ankara ile kulüp başkanları, yöneticiler ve taraftar temsilcileri katıldı.

"Keşke Süper Lig kulüplerinin de aklına gelseydi"

Buluşmanın anlamlı olduğunu belirten TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, organizasyonun diğer liglere de örnek olması gerektiğini söyledi. Hacıosmanoğlu, "Anlamlı bir buluşmaydı. Keşke Süper Lig kulüplerinin başkanlarının da aklına gelseydi. İnşallah burada kurulan dostluk köprüsü yarın sporda olması gerektiği gibi sahalara da yansır" dedi.

Taraftarların futbolun önemli bir parçası olduğunu ifade eden Hacıosmanoğlu, sahadaki rekabetin tribünlere taşınmaması gerektiğini belirterek, "Sahadaki kulüplerin asıl sahibi olan taraftarların da aynı düşünceyle hareket etmesi gerekiyor. Sporun bir oyun olduğunu unutmamak lazım. Elbette sahada mücadele edecek oyuncular var ama sonuçta bir oyun. Bir kazananı oluyor, iki kazananı olmuyor" diye konuştu.

Yeni sezon için tüm liglere başarı dileyen Hacıosmanoğlu, "Allah, İnşallah hem 1. Lig'de hem Süper Lig'de, 2. ve 3. liglerde de tarihin en centilmen, mücadeleci ve başarılı sezonunu geçirmesini nasip eder" ifadelerini kullandı.

İdris Akbıyık: "Ülkemizin güzel söz ihtiyacı var"

Muğla Valisi İdris Akbıyık, toplantının sporda şiddet, kötü tezahürat ve küfrün önlenmesi açısından önemli olduğunu belirterek, "Ülkemizin her zamankinden daha çok birliğe, beraberliğe, dayanışmaya, güzel söze ve güzel tezahürata daha çok ihtiyacı var. Tüm kulüplerimize başarılar diliyoruz" dedi.

Lig Futbol Kulüpleri Birliği Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu da toplantının verimli geçtiğini belirterek, yeni sezonun tüm kulüpler ve taraftarlar açısından barış ve dostluk içerisinde geçmesini diledi.

Bodrum FK Başkanı Taner Ankara, "Birlik ve beraberlik adı altında çok güzel bir sezon diliyorum. Küfürsüz, iyi nesiller için spor diyorum" derken, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ise rekabetin sahada, dostluğun ise saha dışında yaşanması gerektiğini söyledi.

Kaynak: İHA

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, Bodrum, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: 'Dostluk köprüsü sahalara da yansısın' - Son Dakika

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